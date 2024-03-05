La Repubblica ceca chiede di ampliare l’applicazione del protocollo CBAM

Il meccanismo di aggiustamento alle frontiere del carbonio (CBAM) dell’UE dovrebbe riguardare un maggior numero di prodotti, come i materiali edili o i prodotti tessili. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente ceco Petr Hladík a Euractiv Czechia, aggiungendo che potrebbe incoraggiare il mondo a ridurre le emissioni.

Il CBAM è lo strumento dell’UE per combattere la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. A partire dal gennaio 2026, i produttori stranieri di ferro, acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità e idrogeno dovranno pagare lo stesso prezzo del carbonio dei produttori dell’UE. Lo strumento è attualmente nella fase iniziale di raccolta e comunicazione dei dati sulle emissioni alla Commissione europea.

Secondo il ministro ceco, il CBAM dovrebbe avere una portata più ampia.

“Se c’è una cosa che desidero dopo le elezioni europee è estendere il CBAM a un’intera gamma di prodotti, come i tessuti, i materiali isolanti, i materiali da costruzione”, ha dichiarato il ministro Hladík in un’intervista per Euractiv Czechia.

Il ministro ceco ha affermato che l’espansione del CBAM potrebbe aiutare i produttori europei e incoraggiare il resto del mondo a ridurre le emissioni.

“Se c’è qualcosa che ha motivato l’India e altri grandi attori, compreso il Sud America, a prendere un impegno alla conferenza sul clima, è stato il CBAM europeo”, ha aggiunto Hladík.

Commentando l’agenda verde dell’UE dopo le elezioni, Hladík ha affermato che i ministri dell’UE stanno discutendo due compiti principali. In primo luogo, l’UE dovrebbe concentrarsi sulla riduzione della burocrazia. In secondo luogo, la politica climatica dell’UE dovrebbe essere più pragmatica.

“Noi (cechi) lo abbiamo sempre detto e credo che ora sia la posizione di tutta l’UE”, ha spiegato il ministro ceco.

Hladík nutre dubbi anche sul Green Deal come titolo per la strategia chiave dell’UE. “È diventata una parola d’ordine (Green Deal). Penso che il termine rappresenti male il significato di questa strategia. Se fosse ‘Deal for Future’ o ‘Deal for Life’, rifletterebbe molto meglio l’obiettivo”, ha dichiarato a Euractiv Czechia, aggiungendo che l’obiettivo principale dovrebbe essere la modernizzazione dell’economia europea.

(Aneta Zachová | Euractiv.cz)

