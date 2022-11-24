La proposta dell’Ue di un price cap sul gas è considerata “inattuabile” e “una presa in giro”

Francia, Spagna e altri Stati membri hanno chiesto alla Commissione europea di “aumentare significativamente le proprie ambizioni” in merito alla proposta di un tetto massimo per i prezzi del gas nell’Ue, in vista della riunione straordinaria dei 27 ministri dell’Energia che si terrà oggi a Bruxelles (24 novembre).

La Commissione europea ha presentato martedì (22 novembre) la sua proposta di fissare un tetto ai prezzi del gas, attirando le critiche di osservatori e rappresentanti dei governi che la considerano “inattuabile” o addirittura “una presa in giro”.

La Commissione propone di attivare il tetto se il prezzo per MWh sull’indice TTF (il parametro di riferimento per l’80% del mercato Ue) supera i 275 euro per due settimane consecutive e la differenza con il prezzo mondiale del gas naturale liquefatto (GNL) è pari o superiore a 58 euro.

Tuttavia, se il prezzo del gas ha già raggiunto i 275 euro/MWh, non è mai rimasto a questo livello per quindici giorni di fila.

“Anche al culmine della manipolazione del gas da parte di Putin lo scorso agosto (turbina Nord Stream), il prezzo non è rimasto sopra i 275 euro/MWh per più di una settimana”, ha ricordato Phuc-Vinh Nguyen, ricercatore di politica energetica presso l’Istituto Jacques Delors.

La proposta è “una presa in giro”, afferma Simone Tagliapietra, ricercatore presso il think tank economico Bruegel. “Ora abbiamo un tetto che non è un tetto. Un tetto di Bruxelles”, ha aggiunto Javier Blas, giornalista energetico di Bloomberg.

La misura “non protegge in alcun modo da un ‘aumento troppo rapido’ dei prezzi del gas in Europa”, ha dichiarato Nicolas Goldberg, senior manager per l’energia presso la società di consulenza Colombus, responsabile dello sviluppo del mercato europeo del gas.

I governi nazionali all’attacco

In vista della riunione ministeriale di oggi a Bruxelles, è chiaro che i governi dell’Ue e la Commissione vedono le cose in modo diverso.

Il commissario per il mercato interno Thierry Breton, ad esempio, ha difeso la proposta della Commissione in un’intervista rilasciata mercoledì mattina all’emittente LCI.

La sua collega responsabile dell’energia, Kadri Simson, ha spiegato che il tetto massimo dei prezzi è un “meccanismo di ultima istanza per prevenire e, se necessario, affrontare episodi di prezzi eccessivamente elevati”.

Ma per la Francia è chiaro: la Commissione deve “aumentare significativamente la sua ambizione”, perché attualmente non corrisponde alla “realtà del mercato”, ha detto il ministero della Transizione Energetica del Paese.

Il ministro italiano dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato in un’intervista a SkyTg24 che la proposta “rischia di stimolare la speculazione invece di frenarla”.

Pichetto Fratin sostiene inoltre che il problema risiede più nell’incapacità di coprire tutti i mercati che nel livello stesso del tetto. Questa posizione è difesa anche dall’Associazione francese del gas, contattata da Euractiv Francia, su questo tema.

Apertura dei negoziati

Secondo Goldberg, tuttavia, questo tetto “inoperativo” è un modo per “continuare le discussioni”, ha dichiarato a Euractiv France. “Spetta agli Stati membri discutere il livello tra di loro”, cosa che faranno giovedì alla riunione del Consiglio dei 27 ministri dell’energia dell’Ue.

“La Commissione domani si sentirà dire cose molto dure dalla stragrande maggioranza dei ministri”, ha avvertito Teresa Ribera, ministra dell’energia spagnola, che, insieme ad altri 14 Stati membri, attende con ansia la proposta del tetto massimo.

L’attuale proposta è “uno scherzo” e una “definizione di fare qualcosa che non si vuole fare”, aggiunge Jude Kirton-Darling, vice segretaria generale del sindacato IndustriAll Europe.

Questo non sorprende un diplomatico dell’Ue che ha dichiarato a Euractiv che la Commissione sta facendo di tutto per “ritardare notevolmente” il processo.

Ovviamente, “se manteniamo questo livello, è totalmente inefficace”, ha detto Goldberg. Tuttavia, questa posizione potrebbe essere difesa dai Paesi del Nord, che sono riluttanti a fissare un tetto.

Secondo loro, un tetto potrebbe infatti “penalizzare le consegne in volume, che sono la priorità, in particolare per l’industria tedesca”, ha aggiunto Goldberg.

[Edited by Frédéric Simon]