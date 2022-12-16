La proposta della premier finlandese di fissare un tetto massimo ai prezzi scatena una disputa interna

La proposta della prima ministra socialdemocratico Sanna Marin di fissare un possibile tetto massimo per i prezzi dell’elettricità ha colto di sorpresa non solo l’opposizione, ma anche i suoi colleghi di governo.

La produzione di energia elettrica finlandese è stata colpita da un triplo colpo. Le temperature rigide, i problemi apparentemente eterni con il reattore nucleare Olkiluoto 3 e il meteo stabile che influisce sulla produzione di energia eolica hanno provocato un’impennata dei prezzi dell’elettricità. Mercoledì, il prezzo per chilowattora sui mercati di scambio dell’elettricità ha superato i 60 centesimi.

Mercoledì, Sanna Marin ha annunciato che lunedì prossimo organizzerà una riunione trasversale per discutere la questione. Il suo gruppo parlamentare socialdemocratico (SDP) ha presentato numeri concreti, suggerendo che il prezzo dell’elettricità per le famiglie non dovrebbe superare i 20 centesimi per kilowattora. L’SDP ha affermato che si potrebbero trarre lezioni da Francia, Germania, Estonia e Norvegia.

Oltre alla rapidità della proposta, è stato criticato anche il suo prezzo. La ministra delle Finanze Annika Saarikko (Centro) ha definito il suggerimento “comprensibile”, ma ha affermato che costerebbe “miliardi” e avrebbe un impatto negativo sulle finanze pubbliche. Il governo ha già abbassato in precedenza l’IVA sull’elettricità.

Anche altri partiti di governo hanno espresso riserve. Il Partito Popolare Svedese ha invitato alla calma e ha affermato che i tetti ai prezzi potrebbero persino portare a riduzioni di capacità. Prima di prendere decisioni definitive, sia i Verdi che l’Alleanza di Sinistra hanno voluto assicurarsi che, qualunque sia il mezzo scelto, debba andare a beneficio dei più bisognosi.

Il partito dei finlandesi all’opposizione si è rallegrato commentando di aver già proposto un tetto ai prezzi già dall’estate.

Il tavolo è pronto per la resa dei conti politica della prossima settimana, incline a nobili intenzioni, colpi bassi e populismo. E una sorta di sussidi per i consumatori alle prese con le bollette dell’elettricità.