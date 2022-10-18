La presidenza della Repubblica Ceca introduce la ‘responsabilità flessibile’ come parte della riforma migratoria Ue

Il Consiglio della presidenza ceca dell’Ue ha presentato una nuova proposta di riforma della politica di migrazione e asilo dell’Ue. In considerazione dell’attuale afflusso di migranti in Europa, la proposta rivede l’idea della Commissione europea di ‘solidarietà flessibile’ e include anche il nuovo termine “responsabilità flessibile”. Con il nuovo concetto introdotto, la presidenza vuole rendere la proposta più attraente per gli Stati membri con le frontiere esterne dell’Ue.

“La solidarietà flessibile è stata discussa a lungo, ma esiste anche una responsabilità flessibile. Ciò significa che gli Stati che si trovano sotto una forte pressione migratoria, per lo più gli Stati meridionali, e dovrebbero essere autorizzati a semplificare alcune procedure e così via”, ha spiegato il ministro degli Interni della Repubblica Ceca, Vít Rakušan.

Le prime reazioni dei Paesi dell’Ue sono state cautamente favorevoli e hanno chiesto al Paese di elaborare la proposta. Il ministro degli Interni ceco lo considererebbe un grande successo se i ministri degli Interni dell’Ue-27 lo appoggiassero durante la riunione di dicembre.

“Stiamo cercando un compromesso equilibrato che sia accettabile per i Paesi di Visegrad e per gli Stati meridionali”, ha dichiarato Rakušan, citato dal corrispondente della radio ceca secondo cui la riforma rivista e proposta dalla presidenza non include la misura di solidarietà che consentirebbe agli Stati membri di rimpatriare gli immigrati irregolari per conto di altri Stati membri.

Rakušan ha anche sottolineato che è necessario il dialogo con i Paesi dei Balcani occidentali, mentre la Serbia è l’attore più discusso a questo proposito. Di recente, un gran numero di persone provenienti da Paesi come l’India, la Tunisia o il Burundi, con i quali la Serbia, a differenza dei Paesi dell’eE, non ha l’obbligo del visto, sono entrate illegalmente nell’Unione.

L’Europa chiede quindi ai Paesi balcanici un’armonizzazione della politica dei visti per contrastare queste irregolarità. Il governo serbo ha già promesso di farlo entro la fine dell’anno.

“Se la Serbia non accetta l’armonizzazione della politica dei visti con gli Stati membri, lo strumento della reintroduzione dell’obbligo di visto per la Serbia è in gioco”, ha detto Rakušan domenica (16 ottobre) per la Televisione ceca.