La Polonia sanziona la Bielorussia dopo la conferma della condanna al giornalista Poczobut

La Polonia ha imposto sanzioni a 365 cittadini bielorussi, dopo che la Corte suprema della Bielorussia ha confermato la condanna a otto anni di carcere per Andrzej Poczobut, giornalista e leader della minoranza polacca.

La scorsa settimana, la Corte suprema della Bielorussia ha respinto l’appello di Poczobut contro la condanna per “azioni intenzionali volte a incitare all’ostilità e all’odio per motivi nazionali, religiosi e sociali”.

In risposta, lunedì il ministro degli Interni polacco Mariusz Kamiński ha annunciato che la Polonia ha emesso una lista di sanzioni che include persone che “hanno promosso il regime bielorusso e sono state impegnate a legittimare e sostenere la politica repressiva delle autorità di Minsk”.

Alcuni di loro “sono responsabili della sentenza politicamente motivata contro Andrzej Poczobut, emessa sulla base di false accuse”, ha aggiunto. Nell’elenco figurano anche rappresentanti di imprese e persone legate ai flussi migratori irregolari verso la Polonia e altri Paesi baltici.

Tra le altre cose, le persone incluse nell’elenco delle sanzioni sarebbero state coinvolte in procedimenti giudiziari riguardanti i partecipanti alle proteste antigovernative, raccogliendo informazioni sui manifestanti, ma anche usando violenza fisica e mentale contro l’opposizione e discriminando la minoranza polacca in Bielorussia.

Secondo la decisione polacca, alle persone sanzionate sarà vietato l’ingresso in Polonia e nell’intera zona Schengen, mentre saranno congelati i beni agli uomini d’affari.

Poczobut, 49 anni, è stato a lungo corrispondente del quotidiano liberale Gazeta Wyborcza. È stato anche un attivista dell’Unione dei Polacchi in Bielorussia (ZPB), un’organizzazione della minoranza polacca dichiarata illegale dal regime di Alexander Lukashenko. Poczobut è riconosciuto a livello internazionale come prigioniero politico e molti Paesi hanno fatto appello per il suo rilascio.

L’elenco delle sanzioni polacche comprende 159 parlamentari, 76 giudici, sette pubblici ministeri, 32 funzionari dell’amministrazione locale, 28 ufficiali di polizia e di altri servizi, 23 rappresentanti dei media propagandistici, 24 atleti e funzionari sportivi, otto funzionari dell’amministrazione statale e rappresentanti di aziende statali e otto persone coinvolte nella cultura e nella scienza.

Sono state imposte sanzioni anche a 16 rappresentanti di aziende collegate a Mosca e a persone responsabili di aver orchestrato la migrazione irregolare di persone dal Medio Oriente e dal Nord Africa verso la Polonia e i Paesi baltici.

