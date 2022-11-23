La Polonia rifiuta l’aiuto dell’Ucraina nell’indagine sull’esplosione del missile

La Procura polacca non permetterà all’Ucraina di partecipare alle indagini sull’incidente della scorsa settimana a Przewodów, vicino al confine ucraino, dove un missile, probabilmente della difesa aerea ucraina, ha ucciso due persone.

In precedenza, i politici polacchi avevano dichiarato di essere disposti a includere gli ucraini nelle indagini. Kiev ha espresso interesse a inviare i suoi esperti per partecipare ma l’Ufficio del Procuratore ha insistito affinché non ci sia questa possibilità, come ha riferito il quotidiano polacco Rzeczpospolita.

“Sarebbe contrario alle procedure, per non parlare dell’interesse dell’indagine, in cui vengono esaminate tutte le possibili versioni, compresa quella che possa essere caduto un missile della difesa aerea ucraina”, ha detto una delle fonti.

Rzeczpospolita ha aggiunto che è sorprendente il comportamento dei politici che hanno ingannato l’opinione pubblica affermando che non solo gli ucraini ma anche gli americani erano imputati nel caso; non è successo nulla del genere.

In precedenza, la notizia dell’arrivo di esperti ucraini nel villaggio di Przewodów, venerdì pomeriggio, è diventata virale in tutti i media. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha twittato un messaggio la sera stessa dicendo che gli esperti ucraini erano già stati sul luogo dell’esplosione e avevano iniziato il loro lavoro.

Jakub Kumoch, capo dell’Ufficio di politica internazionale della Cancelleria del Presidente della Polonia, ha riferito in un’intervista a TVN24 che un gruppo investigativo polacco-americano stava lavorando a Przewodów, e che anche gli ucraini avevano chiesto di poter accedere alle indagini.

“Se entrambe le parti sono d’accordo e, per quanto ne so, non ci saranno obiezioni da parte americana, tale accesso potrà essere concesso nel prossimo futuro”, ha dichiarato.

Gli investigatori ucraini sono arrivati a Przewodów dopo che quelli polacchi hanno terminato il loro esame nella zona, ha riferito Rzeczpospolita. Tuttavia, non hanno condotto alcuna azione procedurale, poiché la legge polacca lo impedisce.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato da Kumoch, non c’erano esperti americani sul sito; essi hanno fornito l’accesso a materiali classificati del sistema AWACS (utilizzato per la sorveglianza aerea), ha affermato il quotidiano.

Due persone sono rimaste uccise nell’esplosione del missile a Przewodów, vicino al confine ucraino, martedì scorso (15 novembre). Gli investigatori hanno escluso la possibilità di un attacco deliberato, affermando che l’incidente è stato probabilmente causato da un missile della difesa aerea ucraina a seguito di un errore umano o di un difetto tecnico.