La Polonia riceverà dall’UE i 137 miliardi di euro congelati per anni a causa delle politiche del PiS

L’esecutivo dell’UE sbloccherà un totale di 137 miliardi di euro di fondi per la ripresa e la coesione per la Polonia, che erano stati congelati a causa delle preoccupazioni sullo stato di diritto, come annunciato venerdì (23 febbraio) a Varsavia dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

L’ammontare comprende i fondi di Next Generation EU (59,8 miliardi di euro, di cui 25,3 miliardi di euro in sovvenzioni e 34,5 miliardi di euro in prestiti) e le risorse del fondo di coesione. Una cifra record soprattutto se paragonata al prodotto interno lordo (PIL) del Paese dell’Europa orientale, nel 2023 il PIL nominale a prezzi correnti si aggirava intorno ai 754,3 miliardi euro.

Varsavia aveva presentato la richiesta per l’erogazione dei fondi a dicembre, pochi giorni dopo il cambio di governo nel Paese, e il termine ultimo per la risposta della Commissione è la fine di febbraio.

Come sottolineato venerdì da von der Leyen, la decisione sull’erogazione verrà presa questa settimana dal Collegio dei commissari. Parlando insieme a De Croo e al primo ministro polacco Donald Tusk, von der Leyen chiarito che la Commissione libererà fino a 137 miliardi di euro per la Polonia dal fondo di ripresa COVID-19 e dal fondo di coesione.

“Questa è una grande notizia per il popolo polacco e per l’Europa, e questo è il vostro risultato”, ha detto, rivolgendosi a Tusk e al suo governo.

Ripristino dello stato di diritto

I soldi per la Polonia provenienti dal Fondo Next Generation dell’UE, finalizzato alla ripresa economica dopo la pandemia di Covid-19, e dal Fondo di coesione sono stati finora congelati dalla Commissione a causa delle preoccupazioni sullo stato di diritto nel paese.

Le preoccupazioni riguardavano principalmente le riforme giudiziarie del precedente governo nazionalista Diritto e Giustizia (PiS, ECR), che sia la Commissione che la Corte di Giustizia dell’UE (ECJ) hanno ritenuto compromettessero l’indipendenza della magistratura in Polonia.

Durante i suoi otto anni al potere, il governo PiS ha apportato una serie di modifiche al sistema giudiziario che, secondo lui, ne avrebbero migliorato il funzionamento, ma che, secondo le sentenze della Corte di giustizia, hanno reso la magistratura dipendente dal campo dominante.

Per sbloccare i fondi, la Commissione ha fissato una serie di traguardi da raggiungere per la Polonia. Queste includevano principalmente riforme volte a ripristinare l’indipendenza della magistratura, compreso un sistema equo per disciplinare i giudici.

Sebbene il gabinetto del PiS abbia modificato alcune leggi, non è riuscito a convincere la Commissione che i traguardi erano stati raggiunti a un livello sufficiente per l’avvio dei pagamenti.

Ripristinare lo stato di diritto dopo le regole del PiS è stata la principale promessa di Donald Tusk nelle elezioni dello scorso ottobre, che hanno visto il PiS perdere potere a favore della coalizione pro-UE guidata da Tusk.

Da quando è entrato in carica a dicembre, il governo di Tusk ha lavorato per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Commissione e sbloccare i fondi dell’UE.

“Questi sono tempi cruciali in Polonia per la promozione dei valori democratici”, ha affermato von der Leyen, elogiando gli sforzi del governo e del popolo polacco “per ripristinare lo stato di diritto come spina dorsale della società (polacca)”.

“Insieme proteggeremo lo Stato di diritto in tutta Europa, perché tutte queste sono condizioni essenziali affinché i cittadini si sentano liberi e al sicuro”, ha aggiunto.

Il piano per il ripristinare l’indipendenza della magistratura

Il presidente della Commissione ha accolto con favore il piano d’azione presentato dal ministro della Giustizia polacco Adam Bodnar al Consiglio dell’UE all’inizio della scorsa settimana, definendolo “una dichiarazione potente e una chiara tabella di marcia per la Polonia” nelle sue riforme volte a rafforzare l’ordine democratico nel paese.

Il piano di Bodnar comprende nove progetti di legge volti a ripristinare l’indipendenza della magistratura in Polonia. Riguarderanno i tribunali comuni, il tribunale costituzionale e la procura.

Il primo ministro polacco ha ringraziato von der Leyen per aver collaborato con lui “per ripristinare lo stato di diritto e la democrazia in Polonia”.

“Abbiamo ottenuto quello che volevamo e questo è un giorno cruciale per noi, perché abbiamo fatto molto, è stato fatto uno sforzo enorme”, ha detto durante la conferenza congiunta, commentando le riforme che il suo governo ha iniziato ad introdurre dopo essere arrivato al Parlamento. potere a dicembre.

Tusk ha insistito sul fatto che il popolo polacco ha dimostrato il proprio impegno per lo stato di diritto e l’ordine democratico nelle elezioni nazionali dello scorso ottobre, che hanno visto il governo PiS perdere il potere a favore della coalizione filo-UE guidata da Tusk, nonostante abbia ottenuto il maggior numero di voti.

La notizia del lancio dei fondi UE per la Polonia è stata accolta favorevolmente anche da Alexander de Croo, che ha elogiato gli sforzi di Varsavia per ripristinare lo stato di diritto nel Paese. Si è congratulato con Tusk e ha augurato buona fortuna al suo governo per ulteriori riforme.

“La Polonia rappresenta una pietra angolare dell’Unione europea. Siete un partner chiave per il Belgio e per l’Unione europea con la vostra economia vivace e il vostro forte impegno a favore di tutti i valori europei”, ha affermato il primo ministro belga durante la conferenza di Varsavia.

La dotazione complessiva per la Polonia nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza è di 59,8 miliardi di euro, di cui 25,3 miliardi di euro in sovvenzioni e 34,5 miliardi di euro in prestiti.

