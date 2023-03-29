La Polonia punta su una nuova comunità economica con Romania e Ucraina

Martedì a Bucarest, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha presentato la sua visione politica: costruire una nuova comunità economica nell’Europa centrale e orientale con la partecipazione di Romania e Ucraina, criticando i potenti Paesi occidentali per aver minato la regione per molti anni.

In occasione delle consultazioni intergovernative polacco-rumene a Bucarest, Morawiecki ha sottolineato che la cooperazione tra Polonia e Romania è fondamentale per far sentire meglio la voce della regione.

“Non possiamo guardare all’Unione europea come a coloro che devono essere ascoltati e che devono sempre avere le soluzioni migliori da portare poi in una valigetta a Bucarest o a Varsavia”, ha detto, ripreso dall’emittente pubblica Tvp.

Nel suo discorso, Morawiecki ha anche elogiato il suo omologo rumeno e il presidente del Paese per aver perseguito una politica che mira alla coesione, alla sinergia e all’efficienza tra i due Paesi.

Secondo il primo ministro polacco, i Paesi della regione sono stati utilizzati dai Paesi più forti dell’Occidente e dell’Oriente, osservando che quando l’area ha iniziato la transizione verso il capitalismo dopo la caduta del comunismo, “l’Occidente si è servito di noi per i suoi obiettivi”.

La scorsa settimana Morawiecki ha anche esposto la sua visione del futuro dell’Europa in un discorso all’Università di Heidelberg, in Germania, sottolineando il ruolo degli Stati nazionali sovrani contro una federazione europea.

“Niente salvaguarderà la libertà delle nazioni, la loro cultura, la loro sicurezza sociale, economica, politica e militare meglio degli Stati nazionali”, ha detto Morawiecki, aggiungendo che “altri sistemi sono illusori o utopici”, mettendo in guardia da un’ulteriore approfondimento dell’integrazione dell’Ue in senso federale.

Una nuova comunità economica

Morawiecki ha anche suggerito che la Polonia e la Romania dovrebbero sviluppare la cooperazione di sponda con l’Ucraina, che contribuirebbe a migliorare gli investimenti e i piani strategici militari per il futuro e permetterebbe la creazione di una “nuova comunità economica nella regione dell’Europa centrale e orientale”.

Per il primo ministro rumeno Nicolae Ciucă, il 2022 è stato “fruttuoso per la comunità imprenditoriale polacco-rumena”, poiché gli scambi commerciali tra i Paesi sono stati pari a 11 miliardi di euro, con un aumento del 20% rispetto al 2021.

La delegazione polacca è arrivata in Romania martedì. Oltre a Morawiecki, hanno partecipato alle consultazioni anche i ministri degli Esteri, della Difesa, degli Affari europei e della Cultura.

(Aleksandra Krzysztoszek | EURACTIV.pl)