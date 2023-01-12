La Polonia promette l’invio di carri armati Leopard all’Ucraina

I carri armati Leopard di fabbricazione tedesca saranno inviati a Kiev nell’ambito di una coalizione internazionale, ha annunciato il presidente polacco Andrzej Duda incontrando mercoledì a Leopoli i suoi omologhi lituani e ucraini nell’ambito del cosiddetto “Triangolo di Lublino”.

A Leopoli, i presidenti di Polonia, Lituania e Ucraina, rispettivamente Andrzej Duda, Gitanas Nauseda e Volodymyr Zelensky, hanno firmato una dichiarazione congiunta dei leader del Triangolo di Lublino.

Nella dichiarazione firmata mercoledì, i tre Paesi hanno ribadito i “legami strategici secolari tra Polonia, Lituania e Ucraina” e la disponibilità a rafforzare ulteriormente le capacità di difesa dell’Ucraina.

Guardando al futuro postbellico dell’Ucraina, i tre Paesi hanno anche ribadito la necessità di un processo trasparente di rinnovamento e ricostruzione dell’Ucraina dopo la fine delle ostilità e la necessità di istituire un tribunale internazionale per ritenere i russi responsabili dei loro crimini di guerra durante l’invasione dell’Ucraina.

Il documento sottolinea inoltre il sostegno di Polonia e Lituania all’ulteriore integrazione dell’Ucraina nell’Occidente, sia attraverso l’adesione all’Unione Europea che alla NATO.

Durante l’incontro, Zelensky ha anche ringraziato i colleghi polacchi e lituani per il loro sostegno, aggiungendo di essere “grato al popolo polacco e lituano per la loro disponibilità a stare al nostro fianco sulla strada della vittoria. Gli ucraini ricorderanno questo supporto per molti anni a venire”.

Allo stesso tempo, il presidente lituano Gitanas Nauseda ha annunciato che il suo Paese avrebbe donato munizioni all’Ucraina.

La Polonia, da parte sua, si è impegnata a donare all’Ucraina carri armati Leopard di fabbricazione tedesca; il presidente Andrzej Duda ha annunciato la creazione di una “coalizione internazionale” per il trasferimento di carri armati a Kiev.

“Nell’ambito della coalizione internazionale, abbiamo deciso di inserire nel primo pacchetto di carri armati, una società di carri armati Leopard, che – spero – in linea con altre società di carri armati Leopard e altre che saranno assemblate da altri Paesi, salperanno per l’Ucraina nel prossimo futuro e saranno in grado di rafforzare la difesa dell’Ucraina”, ha detto Andrzej Duda.

“Fermare la guerra in Ucraina è una delle sfide più grandi per il mondo libero”, ha aggiunto Duda, invitando i governi mondiali a continuare ad aiutare Kiev. Ha inoltre sottolineato il ruolo della Polonia nel sostenere gli sforzi di difesa dell’Ucraina, fornendo al suo vicino attrezzature militari e aiuti umanitari.

Il cosiddetto Triangolo di Lublino è un’alleanza regionale tra Polonia, Lituania e Ucraina. È stata istituita nel 2020 e mira a rafforzare i legami di vicinato tra i tre Paesi, nonché a sostenere l’Ucraina nel processo di integrazione euro-atlantica.

(Bartosz Sieniawski | EURACTIV.pl)