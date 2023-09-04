La Polonia istituirà un ministero per la transizione energetica

Il governo polacco promette di istituire un nuovo ministero per la transizione energetica in caso di vittoria alle prossime elezioni di ottobre. Lo ha annunciato domenica il primo ministro Mateusz Morawiecki.

Nel 43° anniversario degli accordi chiave tra il potere comunista di allora e i lavoratori, nonché nel 35° anniversario degli scioperi dei minatori che hanno avuto un ruolo chiave nel crollo del comunismo in Polonia, Morawiecki ha scelto di sottolineare le sfide attuali per il settore energetico polacco.

Per trovare “una risposta adeguata” a queste sfide, il governo istituirà un nuovo ministero che si occuperà della transizione energetica del settore minerario e dell’intera economia, “se solo gli elettori ci permetteranno di continuare la nostra missione” dopo le elezioni di ottobre.

Questi cambiamenti organizzativi “servirebbero a facilitare il dialogo” volto a rafforzare “l’accordo sociale” con i minatori polacchi che è “importante e vincolante” per il campo di governo, ha sostenuto il primo ministro.

Il ministero dell’Energia è stato istituito nel 2015, anno in cui il PiS è salito al potere, e l’unico ministro dell’Energia è stato Krzysztof Tchórzewski.

Dopo le elezioni del 2019, le sue competenze sono state inglobate nel ministero dei beni statali per quanto riguarda la supervisione delle società energetiche e minerarie e dal ministero del clima e dell’ambiente per la definizione della politica energetica.

Come riportato da Business Insider, l’annuncio di Morawiecki potrebbe essere una conseguenza della recente controversia sulla nuova strategia più ecologica del Polish Energy Group (PGE), la più grande azienda produttrice di energia elettrica del Paese.

Secondo questa strategia, PGE smetterà di bruciare carbone entro il 2030 e i suoi asset responsabili delle maggiori emissioni, tra cui le centrali elettriche a carbone, saranno sostituiti dall’Agenzia nazionale per la sicurezza energetica (NABE). In questo modo, PGE si libererebbe della zavorra del carbone, cedendo allo Stato la responsabilità dei vecchi impianti.

Tuttavia, i minatori sono preoccupati per il futuro delle miniere di carbone nell’ambito dell’inevitabile transizione energetica e hanno chiesto il licenziamento del Presidente e del consiglio di amministrazione della PGE. Secondo Business Insider, la loro voce è stata ripresa da alcuni politici del PiS.

L’accordo citato da Morawiecki è quello tra il governo e i minatori, secondo il quale gli ultimi impianti a carbone verrebbero chiusi nel 2049.

La Polonia rimane uno dei Paesi dell’UE più dipendenti dal carbone. Secondo il Polish Energy Networks (PSE), nel luglio 2023 la Polonia ha prodotto 12 395 GWh di energia, di cui il 64,9% dal carbone, il 9,5% da impianti eolici, il 15,7% da altre fonti rinnovabili e l’8% da impianti a gas.

(Aleksandra Krzysztoszek | EURACTIV.pl)

Leggi qui l’articolo originale.