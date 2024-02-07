La Polonia è ancora lontana dal consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso

Sempre più deputati di partiti precedentemente conservatori stanno cambiando opinione sulla liberalizzazione dei diritti LGBTQ, anche se la Polonia è ancora lontana dall’introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha dichiarato la deputata di Piattaforma Civica (PO, PPE) Agnieszka Pomaska durante un dibattito della BBC a Varsavia.

Il dibattito che si è svolto martedì 6 febbraio nel Castello Reale di Varsavia è stato un episodio della serie BBC World Questions, dove i giornalisti dell’emittente britannica visitano le capitali del mondo per discutere di questioni politiche e sociali rilevanti per un determinato Paese, con la possibilità per il pubblico di porre domande ai rappresentanti del Paese.

A Varsavia, il dibattito si è concentrato principalmente sulle riforme radicali del nuovo governo di Donald Tusk, tra cui quella dei media pubblici e del sistema giudiziario, che hanno scatenato grandi polemiche sulla scena politica e hanno ulteriormente diviso una società già polarizzata.

Tuttavia, uno dei temi toccati dal pubblico è stato quello dei diritti LGBTQ in Polonia e della prospettiva per il Paese di introdurre i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

“La Polonia è ancora lontana”, ha detto Pomaska, anche se ha ribadito di essere personalmente favorevole al diritto delle coppie omosessuali di sposarsi e adottare bambini.

Alla domanda se i suoi colleghi di Piattaforma Civica di Donald Tusk, che è un partito tradizionalmente cristiano-democratico, condividano questo punto di vista, ha risposto che non ne è sicura, ma che ritiene che sempre più persone siano aperte alla liberalizzazione della legge, come nel caso dell’aborto.

La co-leader del partito di sinistra Razem, la senatrice Magdalena Biejat, ha condiviso la distanza che al momento separa il parlamento polacco dalla possibilità di riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso: “Il parlamento polacco è ancora largamente conservatore”, ha detto durante il dibattito.

D’altra parte, l’ex primo ministro Mateusz Morawiecki del partito conservatore Diritto e Giustizia (PiS, ECR), che ha perso il potere a favore della coalizione guidata da Tusk lo scorso dicembre, ritiene che non siano necessarie modifiche alla legge: “Secondo la Costituzione polacca, il matrimonio è una sorta di unione tra un uomo e una donna”, ha dichiarato.

Concetto ribadito dal co-leader del partito di destra Considerazione e vicepresidente del parlamento Krzysztof Bosak.

Egli ha sostenuto che la sinistra polacca potrebbe proporre emendamenti alla Costituzione, ma finora non l’ha fatto, e questo, a suo avviso, perché la maggior parte della società polacca non sarebbe comunque favorevole a tale cambiamento.

A dicembre, Tusk ha annunciato che il suo governo avrebbe portato avanti una legge sulle unioni civili, comprese quelle tra persone dello stesso sesso. La bozza sarebbe stata presentata al Parlamento e votata già quest’inverno, ha dichiarato.

Bosak ha risposto a Euractiv che le unioni civili possono risolvere molte questioni pratiche, come l’accesso alle informazioni mediche del partner, e che tali problemi possono essere affrontati molto più facilmente con semplici modifiche alla legge.

“Di conseguenza, per risolvere tali questioni non è necessario creare una nuova persona giuridica”, ha sottolineato.

(Aleksandra Krzysztoszek | Euractiv.pl)

