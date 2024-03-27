La NATO deve creare “maggiori difficoltà strategiche per la Russia”, afferma il Ministro della Difesa svedese

L’Occidente dovrebbe puntare a creare maggiori “difficoltà strategiche” nel tentativo di contenere l’espansionismo della Russia, con l’obiettivo prioritario di “fermare l’aggressione contro l’Ucraina”, un’ambito in cui la NATO non sta facendo abbastanza, ha dichiarato il ministro degli Esteri svedese Tobias Billström a Euractiv.

“Dobbiamo capire che la Russia è un vicino che si comporta in modo irresponsabile, che minaccia il mondo con minacce nucleari irresponsabili e con l’idea di ricreare il suo ex impero a spese di Stati sovrani indipendenti (…) Dobbiamo porre fine a tutto questo”, ha detto Billström.

“Dobbiamo creare maggiori difficoltà strategiche alla Russia”, ha aggiunto.

I suoi commenti arrivano dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha spinto per una “ambiguità strategica” nei confronti della Russia e ha accennato alla possibilità di inviare truppe occidentali in Ucraina, aprendo un acceso dibattito tra gli europei.

Billström ha affermato che l’idea di Parigi sarebbe eccessiva per la Svezia, che ha aderito alla NATO solo a marzo, ponendo fine a 200 anni di non allineamento militare.

“Per quanto riguarda la proposta francese di addestrare personale ucraino sul suolo ucraino, non è sul tavolo della Svezia”, ha detto Billström, lasciando intendere che Stoccolma ha trovato inopportuno e distraente il dibattito che si è sviluppato intorno ai commenti di Macron.

Non è abbastanza

“Per fermare la Russia, dobbiamo innanzitutto fermare l’aggressione contro l’Ucraina”, ha detto Billström. “Non tutti i Paesi comprendono il senso di urgenza di agire che c’è”.

“Questi Paesi devono capire che il conflitto è qui e che dobbiamo affrontarlo”.

Data la loro vicinanza geografica, gli Stati nordici e baltici hanno messo in guardia con maggior vigore dalla minaccia di una vittoria russa.

“La NATO non sta facendo abbastanza per l’Ucraina”, ha detto Billström, aggiungendo che le forze armate di Kiev hanno bisogno di “più di quasi tutto”.

Fornire più equipaggiamento militare all’Ucraina “non è una questione di capacità industriale”, ha detto.

“Si tratta di una questione di leadership politica e di volontà politica”, ha aggiunto Billström, sottolineando che gli Stati Uniti e l’Europa hanno una capacità produttiva congiunta di gran lunga superiore a quella della Russia.

Il punto di vista della Svezia sulla sicurezza

Billström ha dichiarato di ritenere che il suo Paese svolga un ruolo chiave nel rafforzamento della sicurezza dell’Europa, data la sua posizione strategica e le sue capacità nell’IA e nello spazio.

La Svezia è diventata il 32° membro della NATO all’inizio di questo mese, quasi due anni dopo aver presentato la domanda di adesione, ritardata da controversie con la Turchia e l’Ungheria.

Stoccolma spingerà per una maggiore deterrenza e sfrutterà il suo ruolo strategicamente importante nel Mar Baltico, ha detto Billström.

Billström ha anche sottolineato che la Svezia è fermamente nel campo dei governi che vogliono concentrarsi sull’organizzazione della difesa europea congiuntamente alla NATO e “in relazione al legame transatlantico”.

“Non possiamo sviluppare la strategia di difesa dell’UE indipendentemente dagli Stati Uniti”, ha dichiarato.

L’istituzione di un commissario separato per la difesa dell’UE non è quindi “la prima cosa a cui dovremmo pensare”, ha affermato, riferendosi a una proposta avanzata per la prima volta dal presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a febbraio.

Rilanciare il Consiglio Baltico

Con tutti gli Stati baltici, tranne la Russia, all’interno della NATO, la Svezia intende anche discutere di come il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (CBSS) possa essere riproposto per affrontare le questioni di sicurezza, ha detto Billström.

Sebbene il forum sia stato originariamente creato dopo la caduta della cortina di ferro per promuovere la cooperazione economica tra i Paesi che si affacciano sul Mar Baltico, con l’apertura della Russia la sua sospensione ha privato il CBSS del suo scopo principale.

Un aggiornamento del forum “permetterebbe a Germania e Polonia, due Stati chiave per la sicurezza europea, di sedersi allo stesso tavolo”, ha dichiarato Billström.

“Non c’è ancora una proposta formale sul tavolo, e non vogliamo regionalizzare la NATO. Ma il dialogo sulla sicurezza (…) è una buona cosa”, ha aggiunto.

Il Ministero degli Esteri tedesco ha dichiarato a Euractiv di essere consapevole che la presidenza finlandese del CBSS ha come priorità “la sicurezza, la preparazione alle crisi e la resilienza”, ma che l’ordine del giorno della prossima riunione non è ancora stato definito.

Ha sottolineato di essere impaziente di “approfondire ulteriormente la stretta cooperazione con la Finlandia e la Svezia come partner della NATO nell’Alleanza [NATO]”, sottolineando che “il CBSS è un forum per il dialogo politico”.

[A cura di Alexandra Brzozowski/Zoran Radosavljevic].

