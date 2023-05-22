La Moldavia scende in piazza per chiedere l’ingresso nell’UE

Domenica (21 maggio) più di 75.000 moldavi hanno manifestato a Chișinău a favore dell’adesione all’UE. Il processo di adesione è stato accelerato a seguito della guerra di aggressione russa in Ucraina, temendo maggiore pressione da parte di Mosca sul Paese.

La Moldavia, ex repubblica sovietica di 2,6 milioni di abitanti, ha ottenuto lo status di candidato all’UE nel giugno 2022 insieme all’Ucraina.

Membro dell’UE entro il 2030

“Siamo venuti a dire a gran voce, con fiducia e orgoglio che i moldavi sono europei!”, ha detto la presidente del Paese, Maia Sandu, che ha convocato la manifestazione, alla folla che sventolava bandiere dell’UE e scandiva slogan pro-europei.

“Non vogliamo più essere la periferia dell’Europa”, ha dichiarato la presidente, che ha promesso che la Moldavia diventerà membro dell’UE entro il 2030, aggiungendo che “i prossimi anni saranno dedicati alla nostra trasformazione”.

“La Moldova si sta risollevando (…) Questa è l’occasione per il nostro popolo di vivere in pace e prosperità”, ha detto Sandu.

Ha aggiunto che soddisfare i criteri necessari per l’adesione all’UE è “un percorso di grandi sforzi (…), ma è l’unica strada”.

Parlando accanto a Sandu, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha affermato che l’UE sosterrà la candidatura della Moldavia, aggiungendo che il Paese è “già pronto per l’integrazione europea”.

“Sono qui per confermare la vostra scelta all’Europa, per sostenervi, per sottolineare che avete bisogno della stessa protezione che l’UE offre a tutti gli altri cittadini”, ha detto Metsola, aggiungendo in rumeno: “L’Europa è la Moldavia. La Moldavia è l’Europa”.

“Negli ultimi anni avete compiuto passi decisivi e ora avete la responsabilità di portarli a termine, anche con questa guerra al confine”, ha detto Metsola. “La Repubblica di Moldova è pronta per l’integrazione nel mercato unico europeo”.

I manifestanti hanno chiesto ai leader politici moldavi di modificare la Costituzione per menzionare l’orientamento europeo del Paese.

Parallelamente, l’oligarca moldavo in esilio Ilan Shor, leader del partito di opposizione filo-russo Shor, ha annunciato il suo piano per un referendum sulla direzione della politica estera della Moldova.

Shor, dichiarato agente russo dagli Stati Uniti e condannato in contumacia a 15 anni per il suo coinvolgimento nel furto alle banche moldave del 2014, si è rivolto ai suoi seguaci, prevalentemente filorussi, in collegamento video.

Protezione dalla Russia

Sandu ha anche affrontato la crescente pressione russa sul Paese, che ha già la regione separatista della Transnistria, per mantenere l’ex repubblica sovietica all’interno della sua auto dichiarata sfera di influenza.

“La guerra oggi è lontana da noi perché gli ucraini stanno dando la vita. Questa guerra ci dimostra chiaramente che non vogliamo più essere ricattati dal Cremlino”, ha detto Sandu, aggiungendo: “Come membri dell’UE, non saremo soli e avremo sicurezza”.

A febbraio, Sandu ha accusato Mosca di sostenere un colpo di Stato per cercare di prendere il potere nel Paese.

Ciò è avvenuto dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito che le forze di sicurezza del suo Paese avevano interrotto un complotto russo per rovesciare il governo filo-occidentale della Moldavia.

Il 1° giugno, la Moldavia dovrebbe tenere il suo primo importante vertice europeo, che riunirà tutti i 27 leader degli Stati membri dell’UE e 20 dei Paesi vicini. In cima all’agenda la sicurezza regionale e le ripercussioni della guerra russa.

La strada verso Bruxelles

Una ricerca condotta a febbraio dal sondaggio CBS con sede a Chișinău ha rilevato che mentre quasi il 54% dei moldavi afferma che voterebbe a favore dell’adesione all’UE, quasi un quarto dichiara di preferire un più stretto allineamento con la Russia.

Nel frattempo, i cittadini si sono divisi su chi incolpare per la guerra in Ucraina, con il 25% che ha nominato il presidente russo Vladimir Putin e il 18% gli Stati Uniti.

La scorsa settimana, Sandu ha chiesto nuovamente all’UE di avviare i colloqui di adesione “il prima possibile” per proteggere la Moldavia dalle crescenti minacce della Russia.

L’adesione all’UE, tuttavia, potrebbe richiedere almeno dieci anni per essere raggiunta, data la lunga lista di requisiti.

“Aiutare la Repubblica di Moldova è nell’interesse stesso dell’UE”, ha dichiarato a EURACTIV l’eurodeputato Siegfried Mureșan, vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento europeo, parlando da Chișinău.

“Più sicura è la Repubblica di Moldova, un vicino prossimo dell’UE, più sicuri siamo tutti noi all’interno dei confini dei 27 Stati membri dell’UE”, ha aggiunto Mureșan, che presiede la delegazione del Parlamento europeo presso la Commissione parlamentare di associazione UE-Moldavia.

Secondo Mureșan, i moldavi con la manifestazione di domenica a favore dell’UE “hanno inviato un messaggio molto forte di integrazione europea, vediamo che il popolo moldavo è unito dietro questo obiettivo”.

“I moldavi meritano tutto il nostro sostegno e quello dell’UE per garantire la stabilità economica del Paese, affrontare le sfide attuali che il Paese deve affrontare, attuare le riforme necessarie e proseguire il processo di integrazione nell’UE”, ha aggiunto.

Rispetto al probabile lungo percorso verso l’effettiva adesione al blocco, Mureșan ha detto che questo “avverrà con la consapevolezza che ciò significa riforme e anni di lavoro, ma sono pronti per questo e si impegneranno”.

[A cura di Alice Taylor]