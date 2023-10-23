La Meloni festeggia a distanza un anno di governo, dopo la rottura della relazione con il suo compagno

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipa alla sua festa per celebrare un anno di governo dell’Italia solo con un videomessaggio, dopo che lo scandalo del suo compagno ha fatto notizia.

Per festeggiare un anno di governo con la Lega (ID) di Matteo Salvini e Forza Italia (PPE) di Antonio Tajani, la Meloni ha realizzato un videomessaggio di cinque minuti registrato al Cairo, dove partecipava a una conferenza internazionale sulla crisi mediorientale, la sera prima di recarsi in Israele per incontrare il premier Benjamin Netanyahu.

“Sono orgogliosa di ciò che abbiamo fatto, di noi, della nostra classe dirigente e di me stessa. Posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa persona. Ho sempre camminato a testa alta e non sono scesa a compromessi”, ha detto Meloni.

Negli interventi dal palco non sono mancati gli attacchi ai “grandi giornali” e ai nemici della sinistra, i cui metodi per indebolire il centrodestra hanno raggiunto “vette inaudite” e che tuttavia non sono riusciti nel loro intento di dividere i tre partiti della maggioranza di governo, secondo Fratelli d’Italia.

La Meloni non ha partecipato di persona all’evento dopo aver annunciato sui social media la separazione dal suo compagno e giornalista Mediaset Andrea Giambruno. Giambruno è stato coinvolto in video in cui sembra che abbia fatto avances e commenti inappropriati a colleghe.

Striscia La Notizia ha mandato in onda i video su Canale 5, una delle tre reti dell’impero mediatico di Mediaset. La messa in onda di video compromettenti che coinvolgono la compagna della Meloni ha anche sollevato dubbi sui rapporti tra la Meloni e la famiglia Berlusconi, proprietaria dell’emittente.

“Mi dispiace non essere presente, ma anch’io sono un essere umano. Chiedo comprensione”, ha detto la Meloni.

Dopo la morte dell’ex primo ministro Silvio Berlusconi, il suo impero è stato diviso tra i figli e le figlie.

Mediaset è nelle mani del suo secondo figlio, Pier Silvio Berlusconi, che, nonostante non sia mai entrato in politica, molti hanno indicato come l’erede politico di Silvio.

La prima figlia, Marina Berlusconi, si occupa della politica, in particolare di Forza Italia, il partito fondato da Berlusconi nel 1994.

