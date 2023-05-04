La maggior parte degli austriaci è contraria all’adesione alla NATO

Secondo un recente sondaggio della Società austriaca per la politica europea (ÖGfE), una netta maggioranza di austriaci è favorevole a una politica di sicurezza più intensa dell’UE, ma rifiuta l’ipotesi di aderire alla NATO.

Se oggi in Austria si tenesse un referendum sull’adesione alla NATO, il sondaggio ha rilevato che sei intervistati su dieci si opporrebbero, mentre soltanto due austriaci su dieci sarebbero favorevoli.

Rispetto all’adesione all’UE, invece, il 68% degli intervistati si è detto favorevole, tra il campione di 1.000 intervistati che hanno partecipato al sondaggio dall’11 al 13 aprile.

“Lo scetticismo e l’incertezza sono in aumento, ma il sostegno fondamentale all’adesione all’Ue è fuori discussione in Austria, soprattutto in tempi di crisi”, ha dichiarato il segretario generale della ÖGfE Paul Schmidt, secondo quanto riportato dall’Apa.

“La popolazione è anche favorevole ad una più forte cooperazione europea in materia di sicurezza e difesa, mentre l’adesione alla Nato è fermamente respinta”, ha aggiunto.

Negli ultimi tre anni, l’opinione sulla questione dell’adesione all’Alleanza atlantica è rimasta pressoché costante, nonostante l’attacco russo all’Ucraina.

Secondo lo stesso sondaggio, due intervistati su tre sono favorevoli all’intensificazione della cooperazione tra gli Stati membri dell’Ue in materia di politica di sicurezza e di difesa, mentre il 20% si oppone all’idea e il 13% non ha espresso alcuna opinione in merito.

Circa la metà degli intervistati ritiene “molto importante” o “piuttosto importante” che l’Ue e i suoi stati membri continuino a sostenere l’Ucraina nella sua lotta contro l’attacco russo.

“In ogni caso, l’appartenenza all’UE non è vista come una contraddizione con la neutralità, e un’Europa più forte e indipendente nel mondo trova fondamentalmente consenso”, ha detto Schmidt.

In Austria, il dibattito sulla neutralità si è riacceso a febbraio dopo che novanta esperti e personalità pubbliche hanno chiesto un riorientamento della politica di sicurezza austriaca in una lettera aperta, criticando il fatto che la nazione rimanga fuori dai conflitti militari un anno dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La lettera definisce “anacronistica” l’attuale posizione austriaca sulla sicurezza e le sue disposizioni costituzionali.

(Chiara Swaton | EURACTIV.de)