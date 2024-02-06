La “Lex Babiš” in Repubblica ceca costringe l’ex premier a vendere la sua casa editrice

Una delle maggiori case editrici della Repubblica Ceca – Mafra – non sarà più di proprietà della holding Agrofert, il cui proprietario effettivo è l’ex primo ministro Andrej Babiš: un passo positivo per i media cechi, ha dichiarato a Euractiv Czechia David Klimeš, direttore della Fondazione ceca per il giornalismo indipendente.

L’antitrust ceco ha recentemente approvato la vendita, la cui decisione è entrata in vigore il 29 gennaio.

“La vendita della casa editrice Mafra dai fondi fiduciari dell’ex primo ministro Andrej Babiš è chiaramente un fatto positivo per i media cechi”, ha dichiarato Klimeš.

La Agrofert Holding di Babiš, la cui attività si concentra principalmente sull’agricoltura e sulla trasformazione alimentare, ha acquistato Mafra nel 2013. A quel tempo, Babiš era già leader del partito politico ANO ed era all’inizio della sua carriera politica. In seguito, è diventato ministro delle Finanze e anche primo ministro. A causa del conflitto di interessi, Babiš ha venduto Agrofert a dei fondi fiduciari, pur rimanendo il proprietario effettivo.

“Negli ultimi anni, è stato l’esempio più significativo dell’accumulo di potere mediatico, politico e imprenditoriale, che ha minacciato l’indipendenza dei media”, ha spiegato Klimeš.

Per questo motivo, la Repubblica Ceca è scesa nella classifica internazionale della libertà dei media pubblicata da Reporter senza frontiere.

Babiš si è ritirato all’opposizione dopo le elezioni del 2021 e si è candidato – senza successo – alla presidenza nel 2023. Nella seconda metà dello scorso anno, sono emerse notizie secondo cui il leader dell’opposizione avrebbe voluto vendere la casa editrice Mafra, che potrebbe finire nelle mani del gruppo di investimento Kaprain. L’Antitrust ha ora confermato la transazione.

Agrofert ha dichiarato che la vendita consente alla holding di concentrarsi maggiormente sui segmenti chiave della sua attività in futuro. Tuttavia, Agrofert potrebbe essere stata motivata a vendere Mafra anche da una nuova legge ceca chiamata “Lex Babiš”, in base alla quale i politici di alto livello non possono possedere emittenti e case editrici di periodici, nemmeno attraverso fondi fiduciari. La nuova legge si applica anche ai parlamentari, come Babiš.

Il nuovo proprietario della casa editrice sarà il Gruppo Kaprain dell’imprenditore ceco Karel Pražák. Tuttavia, non è chiaro se Kaprain manterrà o venderà a sua volta la casa editrice.

“Per il futuro dei media cechi sarà importante che Mafra rimanga una delle più grandi case editrici della Repubblica Ceca o che venga venduta”, ha dichiarato Klimeš.

Mafra pubblica i quotidiani cechi Mladá fronta DNES e Lidové noviny sia on che offline. È anche l’editore del canale televisivo musicale Óčko. Agrofert possiede anche la casa editrice Mafra Slovakia, che pubblica diversi giornali in Slovacchia.

(Aneta Zachová | Euractiv.cz)

Leggi qui l’articolo originale.