La Lega stanca di stare nelle retrovie, ID gli tarpa le ali

In vista delle elezioni europee del 2024, la Lega ha avviato una riflessione interna al partito per riposizionarsi a Bruxelles e ottenere finalmente posizioni politiche strategiche finora precluse.

Una parte del partito ritiene che la Lega debba prendere le distanze da alcuni membri del suo gruppo al Parlamento europeo, Identità e Democrazia (ID).

“Siamo in un gruppo eterogeneo, con alcuni alleati che sono distanti dalle nostre sensibilità su molti temi, è giusto riflettere per capire il da farsi ed essere incisivi”, ha dichiarato a Libero il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.

Secondo Molinari, il partito sta vivendo una contraddizione per cui in Italia è al governo e guida importanti ministeri mentre a Bruxelles è in un gruppo “che comporta l’esclusione automatica da qualsiasi potere di incidere”.

Tuttavia, il consiglio federale del partito, che si è riunito pochi giorni fa e sarà nuovamente convocato il 29 maggio, non ha ancora deciso come procedere e il leader Matteo Salvini non ha preso alcuna posizione esplicita in merito.

La strada più ovvia sarebbe quella di dialogare con il Partito Popolare Europeo (PPE) di Manfred Weber, gruppo di cui fa già parte Forza Italia e verso il quale si sta avvicinando anche Fratelli d’Italia, che attualmente fa parte del gruppo dei Conservatori e Riformisti a Bruxelles.

Tuttavia, la Lega ha ripetutamente attaccato il PPE, soprattutto per la collaborazione con i socialisti, e si è spesso mostrata come una forza politica euroscettica.

“Bisogna capire quanto avere le mani legate in Europa per una sorta di coerenza al fatto che siamo sempre stati, giustamente, critici con le scelte ideologiche, globaliste e fondamentalmente poco democratiche di Bruxelles sia ancora compatibile con il nostro essere una forza di governo decisiva”, ha spiegato Molinari.

“Si può essere coerenti e fedeli al mandato elettorale anche cambiando posizioni (…) Anche in Europa adesso forse è il caso di ragionare su come provare non solo a denunciare i problemi ma pure a risolverli ed evitare tranvate”, ha proseguito.