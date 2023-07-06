La Germania fatica ad adattarsi al nuovo ruolo di paese di immigrazione

La Germania sta attraversando un cambiamento culturale, passando da una normativa restrittiva sull’immigrazione a un reclutamento attivo di manodopera qualificata dall’estero. Tuttavia, fatica a rendere il Paese accogliente per i lavoratori stranieri, come dichiarato mercoledì dal ministro del Lavoro tedesco Hubertus Heil.

Secondo l’istituto di ricerca German Economic Institute (IW), l’anno scorso in Germania mancavano circa 600.000 lavoratori qualificati, un divario che si prevede possa crescere a causa dell’invecchiamento della popolazione.

In risposta, il governo di coalizione tedesco ha recentemente fatto approvare dal Parlamento una significativa liberalizzazione della legge sull’immigrazione, per rendere più facile ai cittadini stranieri trasferirsi nel Paese per lavorare.

“Abbiamo iniziato il viaggio, ma abbiamo ancora dei compiti da svolgere”, ha dichiarato mercoledì Heil ai giornalisti in merito all’attrattiva della Germania per gli immigrati.

L’accordo di coalizione del governo includeva un chiaro impegno a fare della Germania un “Paese d’immigrazione”, un termine solitamente riservato a Paesi come gli Stati Uniti o il Canada.

Il Paese sta lentamente accettando il suo ruolo di meta dell’immigrazione per motivi di lavoro, che per lungo tempo ha rifiutato di accettare. Solo all’inizio degli anni 2000 è stato creato un percorso ufficiale per l’immigrazione legale. La cittadinanza è stata riservata ai discendenti di cittadini tedeschi per gran parte del dopoguerra, chiudendo il percorso di cittadinanza a diverse generazioni di lavoratori immigrati dell’Europa meridionale giunti in Germania negli anni ’60 e ’70 e ai loro discendenti.

“Abbiamo chiesto lavoratori. Invece abbiamo ottenuto persone”, ha detto Heil a proposito dei rapporti passati della Germania con l’immigrazione, citando lo scrittore svizzero Max Frisch.

“Non dobbiamo ripetere lo stesso errore”, ha ammonito il ministro del Lavoro, sottolineando la necessità di aiutare i lavoratori qualificati a integrarsi nella società tedesca nonostante le barriere culturali.

Il personale infermieristico messicano e brasiliano presente ha indicato la barriera linguistica come un ostacolo significativo, che Heil ha riconosciuto essere uno “svantaggio competitivo”.

Anche la popolazione autoctona è preoccupata per l’apertura a una migrazione etnicamente diversa. Uno studio pubblicato mercoledì dal Consiglio di esperti per l’integrazione e la migrazione sull’atteggiamento tedesco nei confronti dei rifugiati ha indicato che i tedeschi tendono ancora ad accettare maggiormente i rifugiati europei rispetto a quelli provenienti dalla Siria o dalla Nigeria.

Di conseguenza, il reclutamento richiede enormi sforzi da parte delle aziende. La Charité, uno degli ospedali più grandi d’Europa, ha organizzato campagne sui social media nei Paesi di destinazione, paga corsi di lingua e organizza alloggi e assistenza per la complessa burocrazia tedesca, spiegano i dipendenti dell’ospedale.

Mentre la Charité è uno degli ospedali più grandi d’Europa, tali sforzi potrebbero essere meno facili da realizzare per le piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono un’ampia fetta dell’economia tedesca. Resta quindi da vedere se il nuovo quadro giuridico tedesco avrà l’effetto di attrazione desiderato sulla migrazione.

Heil ha chiarito che il governo non si assumerà la responsabilità di sostenere gli sforzi di reclutamento al di là del quadro giuridico.

“Noi possiamo aprire la porta, ma le imprese devono attraversarla”, ha detto.

(Nick Alipour | EURACTIV.de)