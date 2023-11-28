La Francia vuole destinare il 10% del suo territorio alla protezione della biodiversità

La Francia metterà il 10% del territorio nazionale sotto “forte protezione” per arrestare la progressiva distruzione della vita vegetale e animale: è quanto prevede la nuova strategia per la biodiversità del Paese per il 2030, presentata lunedì dalla prima ministra Elisabeth Borne.

Attesa da due anni, la strategia propone una serie di misure per proteggere e ripristinare le aree naturali terrestri e marine.

“Il collasso degli esseri viventi è una minaccia esistenziale per le nostre società. Per arginare il fenomeno e invertire la tendenza, stiamo adottando una strategia nazionale per la biodiversità per il 2030. La nostra ambizione è chiara: ancorare la transizione ecologica nella vita quotidiana”, ha annunciato Borne.

La strategia si basa sull’accordo di Kunming-Montreal raggiunto a dicembre alla COP15 sulla biodiversità e sulla Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, che prevede l’effettiva protezione del 30% della terra e degli oceani, il ripristino del 30% degli ecosistemi degradati e la riduzione del 50% dell’uso di pesticidi.

“Il crollo della biodiversità è così forte, rapido e diffuso che si profila una sesta estinzione (…) In breve, il crollo della biodiversità è una minaccia esistenziale per le nostre società. Dobbiamo fermarlo rapidamente e invertire la tendenza”, ha aggiunto la prima ministra.

Secondo la Piattaforma intergovernativa scienza-politica sulla biodiversità e gli ecosistemi (IPBES) delle Nazioni Unite, un milione di specie nel mondo sono minacciate di estinzione, mentre tre ecosistemi terrestri su quattro sono considerati degradati. La Francia è al sesto posto nel mondo per il maggior numero di specie minacciate.

Tra le 40 misure previste dalla strategia francese, il governo intende aumentare le aree attualmente sotto “forte protezione” da meno del 5% attuale al 10% del Paese entro il 2030.

Un’altra pietra miliare per l’ambiente marino prevista dalla proposta è l’obiettivo del governo di proteggere completamente le aree marine d’oltremare e i ghiacciai continentali entro il 2030, rispetto all’attuale protezione di solo il 60% di queste aree.

Altre misure comprendono la lotta alle bonifiche, all’inquinamento da plastica e al rumore sottomarino, il divieto di importazione di prodotti che contribuiscono alla deforestazione d’oltremare, il dimezzamento dell’inquinamento luminoso e la riduzione dell’impatto dei pesticidi.

Anche il ripristino della natura è al centro della strategia, dato che l’Unione europea ha appena adottato una legge sul ripristino della natura, con l’intenzione di ripristinare il 30% delle aree terrestri e marine degradate entro il 2030.

La Francia prevede di piantare 50.000 chilometri di siepi e di creare 50.000 ettari di zone umide per raggiungere questo obiettivo. In totale, ogni anno verranno ripristinati 120.000 ettari di aree naturali, dimezzando il tasso di distruzione.

Per attuare queste misure, il governo promette un budget “senza precedenti” di 1 miliardo di euro nel 2024, con un aumento di 250 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Per “rafforzare queste azioni”, il governo prevede anche di creare 141 posti di lavoro nei dipartimenti governativi e di aumentare i poteri di polizia ambientale dei 1.700 ispettori pubblici.

Le critiche degli ambientalisti

La strategia, presentata a grandi linee lo scorso luglio, è stata criticata perché “parziale e incompleta” per quanto riguarda le ambizioni, in particolare dal Comitato nazionale per la biodiversità, che riunisce 150 scienziati, autorità locali e ONG.

Il presidente della Lega francese per la protezione degli uccelli (LPO) ha anche interrogato il ministro della Transizione ecologica Christophe Béchu sulle “zone grigie” che riguardano l’autorizzazione di “caccia, pesca, impianti eolici e fotovoltaici” in aree altamente protette. “Queste aree devono essere protette”, ha avvertito.

“È impossibile accontentare tutti”, ha dichiarato Béchu al termine dei colloqui, sottolineando che, essendo la terza strategia francese sul tema, è la più “ambiziosa” in termini di risorse umane e di bilancio.

“Più che mai, dobbiamo preservare la natura e non mettere tutto sotto una campana”, ha insistito, criticando “coloro che chiedono sempre di più e coloro che chiedono sempre di meno” – che, secondo lui, hanno votato contro il testo sul ripristino della natura al Parlamento europeo.

Qui l’articolo originale.

(Hugo Struna | Euractiv.fr)