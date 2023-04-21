La Francia taglia la spesa pubblica. L’opposizione avverte: “È austerità”

Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire ha presentato gli obiettivi di riduzione del debito del governo per il periodo 2023-2027. L’obiettivo è ridurlo di quattro punti percentuali dopo anni di ingente spesa pubblica; l’opposizione però avverte: è l’inizio della politica di austerità in Europa.

La politica di spesa da “whatever it takes” sostenuta dal presidente Emmanuel Macron durante la pandemia Covid-19 è giunta al capolinea.

Giovedì, Le Maire ha presentato il “programma di stabilità del debito” per il periodo 2023-2027, affermando che sarà orientato ad “accelerare” la riduzione del debito. Il governo ha speso 240 miliardi di euro – circa il 10% del Pil del Paese – per contrastare gli effetti della pandemia e, dopo l’inizio della guerra russa in Ucraina, ha speso in totale 24 milioni di euro per le misure di riduzione dell’inflazione per il 2022.

“Abbiamo avuto il livello di inflazione più basso dell’Eurozona negli ultimi due anni”, attestandosi al 5,2% nel 2022, ha dichiarato Le Maire ai giornalisti.

Tuttavia, il ministro ha spiegato di voler “accelerare la riduzione del debito francese”, puntando a una riduzione di quattro punti percentuali entro il 2027, dal 111,6% del PIL al 108,3%.

Allo stesso modo, il deficit dovrebbe essere gradualmente riportato al 2,9% del Pil entro il 2027, ovvero al di sotto della soglia del 3% stabilita dal Patto di Stabilità e Crescita, la bussola di riferimento dell’Ue per la politica di bilancio, attualmente in fase di profonda revisione.

Questa riduzione accelerata è giustificata dalla necessità di recuperare un “margine di manovra” per essere meglio preparati ad affrontare nuovi potenziali shock economici, ha aggiunto Le Maire.

Questa mossa è tanto più urgente in quanto gli interessi pagati sul debito stanno letteralmente esplodendo e si prevede che passeranno dagli attuali 46,3 miliardi di euro a 71,2 miliardi di euro nel 2027, a seguito di una serie di aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea (Bce).

“In un momento in cui abbiamo appena chiesto ai francesi di fare uno sforzo lavorando più a lungo”, anche lo Stato deve fare la sua parte nel ridurre le spese, ha spiegato Le Maire. Di conseguenza, la quota di spesa pubblica dovrebbe scendere dal 57,5% del Pil al 53,5% nei prossimi quattro anni.

Secondo la deputata socialista Christine Pirès-Beaune, la Francia potrebbe essere costretta a vivere un nuovo periodo di austerità.

Anche Manon Aubry, europarlamentare della sinistra radicale e presidente del gruppo della Sinistra al Parlamento europeo, ha avvertito che il piano del governo è “l’inizio di tagli di austerità” in nome di una “sacra” stabilità di bilancio.

A gennaio, al culmine delle proteste contro la riforma delle pensioni, Esther Lynch, segretaria generale della Confederazione europea dei sindacati (Ces), aveva dichiarato a Euractiv France che una “nuova ondata di austerità” stava attraversando l’Europa, mentre i tassi di indebitamento salivano alle stelle durante la pandemia.

“Le misure di austerità non hanno senso in un momento in cui la crisi inflazionistica sta devastando le famiglie di tutta Europa”, ha aggiunto.

(Theo Bourgery-Gonse | EURACTIV.fr)