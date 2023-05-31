La Francia prova a combattere la “frode sociale”. Insorgono i critici

Il ministro dei Conti pubblici Gabriel Attal ha annunciato martedì un giro di vite sulle frodi sociali e assistenziali, ma gli esperti sostengono che questo provvedimento colpirà i più poveri e che il governo dovrebbe invece concentrarsi sull’evasione fiscale.

Si stima che le frodi fiscali costino fino a 8 miliardi di euro alle casse dello stato, che comprendono l’evasione dei contributi sociali o l’addebito eccessivo di trattamenti medici che poi vengono rimborsati dai servizi di sicurezza sociale. Nel 2022 sono stati recuperati solo 1,6 miliardi di euro.

Il ministro francese Attal vuole raddoppiare questa cifra entro la fine dell’anno.

“La frode sociale, come l’evasione fiscale, è una forma di tassa nascosta che i francesi che lavorano devono pagare”, ha dichiarato il ministro a Le Parisien di lunedì.

Per controllare più da vicino i diritti dei cittadini all’assistenza sociale e reprimere eventuali abusi, sono state adottate una serie di misure, una delle quali prevede di unire la carta di sicurezza sociale (carta Vitale) alla carta d’identità nazionale di ogni cittadino, come hanno già fatto il Portogallo e l’Estonia.

Una fonte ministeriale ha dichiarato che l’unione delle due carte ha dimostrato di ridurre “ampiamente” i tassi di abuso.

Inoltre, il piano d’azione affronta il problema del sovraccarico degli studi medici. Anche se il ministero non può essere preciso su quanto perde ogni anno a causa delle negligenze amministrative dei medici, prevede di riportare nelle casse dello Stato 500 milioni di euro entro la fine dell’anno.

La proposta non è stata però accolta positivamente né dagli esperti né dall’opposizione.

Vincent Drezet, portavoce di Attac France, ha dichiarato all’emittente francese Franceinfo che “il piano del governo […] è molto più offensivo del suo piano di lotta all’evasione fiscale”.

A suo avviso, il governo si sta rivolgendo ai conservatori di destra nella speranza di costruire una coalizione all’Assemblea Nazionale. “La classe politica […] vuole eliminare il nostro modello di welfare e puntare il dito contro gli stranieri”.

Marianne Maximi, deputata dell’estrema sinistra La France insoumise, ha fatto eco, accusando il governo di “attaccare i più deboli” nella speranza di un accordo di coalizione, mentre manca qualsiasi forma di ambizione per frenare l’evasione fiscale, che costa fino a 80 miliardi di euro all’anno di mancati introiti, secondo lei – anche se la cifra è molto dibattuta.

“La realtà geopolitica è tale che molti Stati membri non vogliono affrontare di petto la questione dei paradisi fiscali in Europa”, aveva dichiarato a EURACTIV Damien Carême, eurodeputato verde, quando il governo francese aveva presentato il suo piano d’azione contro l’evasione fiscale all’inizio di maggio.

(Theo Bourgery-Gonse | EURACTIV.fr)