La Francia “ipocrita” incolpa Bruxelles per i problemi degli agricoltori

Nel deviare la responsabilità del malessere degli agricoltori verso Bruxelles, puntando il dito contro la politica commerciale e la “burocrazia” dell’UE, il governo francese rischia di apparire “ipocrita”, con scarso vantaggio politico.

Il neo-primo ministro francese Gabriel Attal ha annunciato in un discorso all’Assemblea nazionale martedì (30 gennaio) che “semplificherà le norme che limitano le azioni degli agricoltori”, “sburocratizzerà la Francia” e “continuerà a proteggere [gli agricoltori] dalla concorrenza sleale”, mentre le proteste continuano.

Gli agricoltori sostengono di non poter più far fronte a prezzi di gran lunga inferiori ai costi di produzione, a una posizione negoziale svantaggiosa con i produttori e i dettaglianti più avanti nella catena del valore, al peso di normative complesse e a pratiche commerciali sleali con altri Paesi.

Parte del peso normativo che Attal vuole eliminare è di origine francese, ma il governo lascia intendere che potrebbe intervenire anche sulle norme dell’UE.

Lunedì (29 gennaio) l’Eliseo ha ribadito la sua opposizione a un futuro accordo commerciale UE-Mercosur, argomento che si prevede verrà sollevato durante l’incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen al vertice del Consiglio europeo di giovedì (1° febbraio).

Nel frattempo, il ministro francese dell’Agricoltura Marc Fesneau è atteso a Bruxelles mercoledì (31 gennaio) per “affrontare le emergenze europee”. Dovrebbe chiedere agli Stati membri di continuare a sospendere il requisito dell’UE che prevede che una sezione di terreno in ogni sito agricolo sia lasciata non coltivata per proteggere la biodiversità.

Trappola dell’ipocrisia

“L’UE spesso suscita risentimento, dimenticando che l’Europa è anche la Francia”, ha dichiarato a Euractiv Gaspard Gantzer, consulente di comunicazione ed ex capo delle comunicazioni dell’allora presidente François Hollande.

Scagliarsi contro le norme dell’UE e l’agenda della politica commerciale di Bruxelles è in qualche modo ipocrita, ha dichiarato a Euractiv Théo Verdier, direttore dell’osservatorio UE presso la Fondazione Jean-Jaurès: “Da un lato, [il governo] dice no all’accordo commerciale UE-Mercosur. Dall’altro, ha votato a favore di un accordo simile tra UE e Nuova Zelanda a dicembre”.

L’esperto sostiene che qualsiasi risposta strutturale alle proteste degli agricoltori è europea per essenza, ma puntare il dito contro Bruxelles e il Green Deal, sperando in un’impennata dei sondaggi, non è la strada giusta.

Pascal Canfin, eurodeputato francese di Renew e presidente della commissione Ambiente del Parlamento europeo, ha dichiarato a L’Opinion: “Non sono d’accordo con l’idea che la causa dei problemi attuali sia legata al Green Deal: nessuno [dei suoi elementi agricoli] è entrato in vigore”.

Il problema è più profondo e di natura istituzionale, ha sottolineato Verdier.

“Se si chiede ai cittadini francesi di rivedere le regole dell’UE per gli agricoltori, ci si può aspettare una risposta schiacciante di ‘sì’ che trascende le linee di partito. Ma a Bruxelles, dove la concorrenza libera e leale è al centro di tutto, c’è una vera e propria mancanza di comprensione”, ha aggiunto.

Secondo i sondaggi, l’87% dei francesi è favorevole alle proteste degli agricoltori; il 92% ha una valutazione “positiva” degli agricoltori.

Nel frattempo, mentre la politica commerciale, di competenza esclusiva dell’UE, viene denunciata nelle proteste non solo in Francia ma in tutto il continente, la Commissione prosegue i “colloqui tecnici” su un possibile accordo UE-Mercosur.

“Si tratta della struttura istituzionale e dell’organizzazione generale delle istituzioni dell’UE”, ha dichiarato Verdier, aggiungendo di sperare che questa crisi possa dare un nuovo impulso alla riforma istituzionale dell’UE.

I temi chiave del voto

Con l’approssimarsi delle elezioni europee, il governo sta facendo tutto il possibile per radunare gli agricoltori. Finora è riuscito a non farsi trascinare dall’estrema destra verso un dibattito binario pro/anti UE, ma per quanto tempo ancora?

“Dare la colpa alle norme dell’UE non funzionerà”, ha dichiarato a Euractiv Joséphine Staron, responsabile della ricerca di Synopsia, un think tank.

A suo avviso, le decisioni di voto dei cittadini a giugno saranno influenzate da questioni economiche e di potere d’acquisto.

Se si inizia a criticare l’UE, c’è “il rischio reale di cadere in narrazioni di estrema destra”, ha detto.

Nel frattempo, il candidato di estrema destra Jordan Bardella vuole che il governo rinunci completamente al Green Deal.

“Possiamo voler cambiare l’Europa nell’interesse del Paese, ed è quello che stiamo facendo. Ma non possiamo voler lasciare del tutto l’UE”, ha dichiarato martedì Attal.

[A cura di Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale.