La Finlandia sdogana la vendita di armi (anche alla Turchia)

Per il ministro della Difesa finlandese Mikko Savola nessun motivo ostacolerebbe la vendita di munizioni e armamenti pesanti alla Turchia. Lo ha dichiarato l’esponente dell’esecutivo finlandese durante un’intervista rilasciata domenica a Uusi Suomi.

Intervistato da Uusi Suomi domenica sera alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Savola ha dichiarato di non vedere alcun ostacolo alla vendita di munizioni e armi pesanti anche alla Turchia.

Il percorso di adesione alla Nato sembrerebbe anticipare anche alcuni cambiamenti significativi nella politica di esportazione delle armi finlandese, tradizionalmente molto oculata. Infatti, i ministeri finlandesi degli Esteri e della Difesa, così come il governo, controllano attentamente e a fondo le esportazioni di armi.

Mentre è preclusa la vendita ai Paesi in guerra per questioni di diritti umani, l’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato le carte in tavola, aprendo uno spiraglio. A gennaio, per la prima volta dal 2019, la Finlandia ha dato il via libera all’esportazione di materiale di armamento e difesa verso la Turchia, concedendo una licenza per l’acciaio protettivo.

Savola non ha fatto mistero sulla speranza che Ankara ratifichi l’adesione finlandese alla Nato.

Il ministro ha giustificato la decisione di gennaio affermando che, proprio in ragione dell’adesione alla Nato, la Turchia deve essere considerata un futuro alleato. Secondo il ministro, l’allentamento delle norme sulle esportazioni di armi faceva parte dell’accordo firmato al vertice Nato di Madrid nel giugno dello scorso anno.

“Per la Turchia ora la Finlandia ha soddisfatto i criteri di adesione”, ha concluso Savola.

(Pekka Vänttinen | EURACTIV.com – a cura di Paolo Cantore)