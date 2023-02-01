La Finlandia è il secondo Paese meno corrotto

La Finlandia è stata classificata da Transparency International come il secondo Paese meno corrotto, con un totale di 87 punti su 100, che lo rendono uno dei più “puliti” tra i 180 Paesi del mondo.

Dal 1995 l’organizzazione non governativa senza scopo di lucro Transparency International pubblica annualmente l’Indice di percezione della corruzione (Cpi). L’indice assegna un punteggio a 180 Paesi e territori in base ai livelli di corruzione percepiti nel settore pubblico. I punteggi variano da altamente corrotto (0) a molto “pulito” (100). Le valutazioni vengono compilate utilizzando tredici fonti, tra cui il World Economic Forum, la Banca Mondiale, società di consulenza e think tank.

Nell’Indice di percezione della corruzione per il 2022, pubblicato martedì (31 gennaio), il Paese più “pulito” è la Danimarca (90), seguita da Finlandia (87), Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Germania e Irlanda.

Tuttavia, i risultati sono stati visti in modo critico anche dall’interno dell’organizzazione. Nell’intervista rilasciata a YLE News, il presidente del consiglio di amministrazione di Transparency International Finlandia, Ilkka Penttinen Fouto, ha dichiarato che il Paese “presenta significative vulnerabilità nella lotta alla corruzione”.

Secondo il presidente, i politici finlandesi sono stati “incapaci in modo imbarazzante” di valutare i rischi di corruzione nelle loro attività e soprattutto nelle aree sensibili della politica estera. Penttinen Fouto ha anche ammesso che l’indice potrebbe avere difficoltà a notare i rischi strutturali di corruzione tipici di un piccolo Paese con cerchie sociali ristrette.

(Pekka Vänttinen | EURACTIV.com)