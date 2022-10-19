La Finlandia e altri tre Stati membri lanciano il gruppo ‘For Forest’

La Finlandia, insieme a Svezia, Austria e Slovenia, ha costituito un partenariato strategico informale “For Forest” per approfondire la cooperazione nella gestione e nelle politiche forestali all’interno dell’Ue.

L’accordo, firmato dai quattro ministri lunedì a Lussemburgo, non può essere interpretato come un contrattacco, ma come una preparazione alla crescente pressione per proteggere e preservare le foreste con una nuova legislazione.

“Oggi siamo usciti dall’armadio di legno”, ha commentato il ministro finlandese dell’Agricoltura e delle Foreste Antti Kurvinen (centro) a proposito della cooperazione tra i quattro Paesi.

Intervistato martedì dal quotidiano finlandese Ilta-Sanomat, Kurvinen ha affermato che “sarebbe un errore guardare alla silvicoltura solo attraverso la lente della politica climatica e ambientale”. Oltre a questo, “bisogna tenere conto anche delle questioni legate alla competitività e all’occupazione. La crisi climatica non può essere risolta senza un’industria forestale europea di successo”, ha affermato Kurvinen.

Secondo Kurvinen, Bruxelles soffre di una grave mancanza di competenze nel settore forestale rispetto alle buone conoscenze esistenti in materia di clima e conservazione della natura. Uno degli obiettivi del gruppo “For Forest” sarà quello di “bloccare le iniziative basate su fatti falsi o non scientifici e di promuovere invece una legislazione sensata e sostenibile”, ha dichiarato il ministro Kurvinen. Ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere la politica forestale “nell’ambito del processo decisionale nazionale, secondo le modalità previste dal Trattato Ue”.