La fiducia dei britannici nella politica cala drasticamente dagli anni ’70

Solo il 6% dei cittadini britannici ritiene che il sistema politico del Regno Unito non abbia bisogno di riforme, mentre l’89% è favorevole alla riforma costituzionale, secondo un rapporto pubblicato nel fine settimana da Focaldata e dal think tank Institute for Public Policy Research (IPPR).

Secondo il rapporto, per la prima volta dalla metà degli anni ’70, la fiducia dei cittadini nel governo è diminuita.

I risultati di un sondaggio condotto su 8.000 persone, suggeriscono che il 31% dei britannici ritiene che il sistema politico debba essere “completamente” riformato, il 26% che debba essere riformato “in larga misura”, il 32% che debba essere riformato “in qualche misura” e solo il 6% che non debba essere riformato.

“La gente è stufa del modo in cui siamo governati. Sono stufi di come il sistema li svantaggi nelle loro comunità. E vogliono un cambiamento significativo e una riforma democratica”, ha dichiarato Harry Quilter-Pinner, direttore della ricerca e dell’impegno dell’IPPR e uno degli autori del rapporto, come riporta The Guardian.

Il rapporto cita diverse ragioni per cui la fiducia è diminuita, come la convinzione dei cittadini che il governo non stia lavorando per loro, gli scandali interni (ad esempio il partygate) e il fatto che ritengono che i politici siano troppo distaccati dalla vita reale dei cittadini nel Regno Unito.

(Sofia Stuart Leeson | EURACTIV.com)