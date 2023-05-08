La destra francese chiede un referendum sull’immigrazione

Secondo due deputati del partito di destra Les Républicains, sarebbe necessario un referendum sull’immigrazione per riprendere il controllo della politica migratoria, visto il caos sul tema.

La questione migratoria è un tema caldo in Francia, soprattutto dopo che il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha dichiarato che il primo ministro italiano Giorgia Meloni è “incapace” di controllare il fenomeno migratorio.

In un articolo pubblicato domenica (7 maggio) sul Journal du Dimanche, i deputati Aurélien Pradié e Pierre-Henri Dumont hanno dichiarato di voler riprendere il controllo della politica migratoria, riconoscendo che la politica delle quote, a lungo difesa dalla destra, “non è all’altezza della sfida”.

Inoltre, denunciando una “grande rassegnazione politica” in un contesto di “caos migratorio” che “sta gradualmente prendendo piede nella vita quotidiana dei nostri concittadini”, i due affermano che è necessario fare di più nel campo della migrazione.

Tra le loro proposte, i due vogliono “migliorare il tasso di rimpatrio degli immigrati clandestini”, in particolare “congelando automaticamente la consegna di visti, permessi di soggiorno, trasferimenti di denaro e aiuti pubblici allo sviluppo per qualsiasi Paese che non conceda almeno il 50% dei lasciapassare consolari necessari per l’espulsione”.

Secondo i due deputati, i migranti devono dimostrare di risiedere legalmente nel Paese per avere accesso a benefici come l’assistenza abitativa e la pensione minima di vecchiaia.

I due propongono anche di reintrodurre l’espulsione dei cittadini non francesi se hanno ricevuto una condanna penale e hanno scontato la pena.

“Rifiutare di riprendere il controllo della migrazione significa lasciare che il patto nazionale si incrini”, ha twittato domenica Pradié.

Tuttavia, la proposta di referendum è stata già respinta, ad esempio dal presidente del Senato Gerard Larcher e dallo stesso partito Les Républicains.

“Non posso essere favorevole perché è costituzionalmente impossibile”, ha spiegato a RTL.

In particolare, ha ricordato che un referendum del genere sarebbe riservato all’organizzazione dei poteri pubblici, alla politica sociale, economica e ambientale, non alle questioni migratorie.

Inoltre, per essere votato dal popolo, il referendum ha bisogno del sostegno di almeno 185 parlamentari e di un decimo degli elettori (4,87 milioni). Deve inoltre essere convalidato dal Consiglio costituzionale.

Da quando è stato reso possibile introdurre l’istituto di questi referendum nel 2015, nessuna iniziativa ha completato con successo l’iter di presentazione, compreso quello recentemente presentato dalla sinistra contro la riforma delle pensioni.

Pradié e Dumont, anch’essi contrari alla riforma delle pensioni, presenteranno questa richiesta di referendum nelle prossime settimane.

(Hugo Struna | EURACTIV.fr)