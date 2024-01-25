La cryptobanca presenta una causa record da 3 miliardi di dollari contro la Bulgaria

La criptobanca Nexo ha intentato una causa record da 3 miliardi di dollari contro la Bulgaria per le azioni dei pubblici ministeri e di altre istituzioni statali contro i suoi dirigenti. Lo ha dichiarato mercoledì la società.

Si tratta della più grande causa mai intentata contro la Bulgaria, che sta affrontando un’altra causa pendente da parte degli eredi del defunto magnate del petrolio Denis Ershov, che stanno facendo causa alla Bulgaria per 1 miliardo di euro presso il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti della Banca Mondiale, dove è stata presentata la causa di Nexo.

“L’importo della richiesta di arbitrato è determinato dai significativi danni materiali e di reputazione derivanti dalle azioni delle istituzioni durante l’indagine oppressiva, ormai conclusa, contro la società, i suoi dipendenti e dirigenti”, sostiene Nexo.

“Le accuse si sono rivelate infondate e il procedimento preliminare ha trovato la sua logica conclusione per l’assenza di reati”, hanno aggiunto.

La perdita di questa causa da 3 miliardi di dollari avrebbe un effetto devastante sulle finanze pubbliche del Paese più povero dell’UE, dal momento che tale importo è pari a circa il 2,5% del PIL del Paese. Nexo AG, fondata da imprenditori bulgari, è una filiale registrata in Svizzera di Nexo Capital, con sede nelle Isole Cayman.

La banca di criptovalute fa causa alla Bulgaria soprattutto dopo l’indagine penale avviata dalla Procura della città di Sofia nel gennaio 2023.

La procura ha accusato i capi di Nexo di far parte di un gruppo criminale accusato di riciclaggio di denaro, reati fiscali, frodi informatiche e attività bancarie non autorizzate. Ha quindi creato una lista internazionale di quattro persone ricercate: Antoni Trenchev, Kosta Kanchev, Trayan Nikolov e Kalin Metodiev.

Un elemento chiave dell’azione dell’accusa, guidata all’epoca dal procuratore capo Ivan Geshev, poi licenziato, era dimostrare il legame politico di Nexo con il partito We Continue the Change. Il collegamento consisteva nel fatto che i dipendenti di Nexo donavano denaro al partito.

Le accuse del procuratore sono rimaste indimostrate, ma le attività della banca di criptovalute sono diventate il motivo per la creazione di un’indagine politica parlamentare. Meno di un anno dopo, l’indagine è stata archiviata con l’argomentazione che la banca di criptovalute era indagata per violazione di norme giuridiche inesistenti.

L’anno scorso, la Commissione europea ha ufficialmente chiuso il meccanismo di monitoraggio speciale sul sistema giudiziario bulgaro, che aveva lo scopo di controllare le azioni dell’ufficio del procuratore.

Secondo gli avvocati di Nexo, l'”attacco” delle istituzioni statali è stato accompagnato da una “seria campagna mediatica contro l’azienda” e da una “massiccia diffusione di false affermazioni” che hanno causato danni colossali all’attività di Nexo e alla sua reputazione internazionale.

L’attacco del pubblico ministero ha bloccato il lavoro di Nexo con tre delle maggiori banche d’investimento statunitensi per l’offerta pubblica iniziale dell’azienda in una delle principali borse statunitensi, ha dichiarato l’azienda. La valutazione di Nexo fornita da queste banche all’epoca era compresa tra 8 e 12 miliardi di dollari. A causa delle azioni della procura bulgara, la fiducia degli investitori è stata scossa e la società ha subito danni per 3 miliardi di dollari.

Secondo la banca, la firma di una partnership a lungo termine con una delle squadre di calcio più popolari d’Europa, con oltre 330 milioni di tifosi in tutto il mondo, è stata vanificata.

In precedenza, la Bulgaria aveva perso la più importante causa internazionale contro la società russa Atomstroyexport per i reattori nucleari ordinati e mai pagati. L’azienda ha fatto causa allo Stato per 600 milioni di euro per le attrezzature prodotte per la centrale nucleare di Belene, non ancora terminata.

Tre settimane fa, la Bulgaria ha perso una causa per 65 milioni di euro intentata da una società maltese con proprietari sauditi che non hanno realizzato un progetto per la costruzione di un parco fotovoltaico per colpa delle istituzioni bulgare.

Qui l’articolo originale.

(Krassen Nikolov | Euractiv.bg)