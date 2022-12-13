La Corte dei conti austriaca esorta il governo a ridurre le spese

Il Consiglio consultivo fiscale austriaco, simile all’italiana Corte dei conti, ha esortato il governo a ridurre le spese per combattere le sfide attuali, mentre la spesa statale in riferimento al Covid-19 continua a farsi sentire, visti gli alti costi.

Il Consiglio consultivo è stato fondato nel 2013 e funziona come organo di vigilanza indipendente secondo le regole dell’Ue. Le sue previsioni annuali mettono in guardia da una spesa pubblica sempre elevata, anche se il deficit di bilancio e il debito pubblico sono destinati a diminuire.

“Per recuperare il margine di manovra della politica fiscale, è essenziale ridimensionare la politica fiscale espansiva in linea con il ciclo economico e ridurre i pagamenti di sostegno temporaneo come previsto”, ha spiegato Christoph Badelt, presidente del Consiglio fiscale.

Ciò significa che Vienna deve tagliare i generosi sostegni all’industria e i costosi acquisti di gas, resi necessari dall’evidente dipendenza del Paese dalla Russia.

Il deficit di bilancio previsto per il 2022 dovrebbe attestarsi al 2% del PIL, in calo rispetto al 3,2%, nonostante le preoccupanti prospettive economiche. Questo risultato è stato attribuito alla robusta crescita del mercato del lavoro, alla ripresa dei consumi dopo la pandemia, all’abolizione delle restrizioni e alle imposte impreviste sulle società energetiche. Nel 2020, il deficit si è attestato all’8% del PIL.

Le misure anti-inflazione hanno coinvolto 24,1 miliardi di euro, superando il livello di intervento fiscale statale del 2021. I consulenti chiedono un “concetto globale” per lavorare alla stabilizzazione a lungo termine delle finanze pubbliche e al finanziamento degli interventi anticrisi.

L’Austria può tirare un piccolo sospiro di sollievo: le regole di bilancio dell’Ue, i criteri di Maastricht, saranno nuovamente rispettate nel 2023. Tuttavia, ciò è dovuto in gran parte all’inflazione che gonfia la crescita del PIL nominale.

I consulenti hanno poi esortato il governo ad aumentare gli investimenti nei settori economici futuri, in particolare quelli sostenibili e digitali, e a potenziare l’istruzione e la formazione professionale. Allo stesso modo, hanno sottolineato che la necessità di riforme strutturali – districare la rete disordinata di finanziamenti e compiti assegnati alle autorità locali – dovrebbe essere accelerata.