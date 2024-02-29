La Commissione UE annuncia ufficialmente lo sblocco dei finanziamenti per la Polonia

La Commissione Ue ha adottato due atti giuridici che spianano la strada alla Polonia per accedere a finanziamenti UE fino a 137 miliardi di euro che erano bloccati dal 2021 a causa delle violazioni dello stato di diritto da parte del governo guidato dal partito conservatore Diritto e Giustizia (PiS).

Secondo quanto riferisce la Commissione europea in una nota, gli atti giuridici riguardano le riforme dello Stato di diritto adottate da Varsavia e i passi più recenti e immediati compiuti per soddisfare le condizioni richieste per il rafforzamento dell’indipendenza della giustizia.

In particolare, la Commissione ha approvato una valutazione preliminare positiva della prima richiesta di pagamento della Polonia per 6,3 miliardi di euro nell’ambito del Recovery Plan, del valore complessivo di 59,8 miliardi di cui 25,3 miliardi in sovvenzioni e 34,5 miliardi di prestiti.

Today is a landmark day for Poland. The efforts and determination of the Polish government to strengthen the rule of law and judicial independence pave the way for accessing up to €137 billion in EU funds.

Secondo la Commissione europea, Varsavia avrebbe raggiunto due condizioni, le cosiddette pietre miliari, per rafforzare l’indipendenza del sistema giudiziario, in particolare con la riforma del regime disciplinare dei giudici, uno degli aspetti più spinosi dell’intera controversia. Finora l’Ue aveva dato via libera solo ai 5,1 miliardi di euro in prefinanziamento dei fondi REPowerEU per la Polonia, non soggetti a condizioni.

Inoltre, l’esecutivo europeo ha sottolineato che la Polonia ha inoltre raggiunto in modo soddisfacente un’altra pietra miliare, impegnandosi a utilizzare Arachne, uno strumento informatico che supporta i sistemi di audit e controllo degli Stati membri e che garantisce quindi le necessarie garanzie contro le frodi.

A seguito delle riforme messe in campo dal governo di Varsavia, la Commissione ha inoltre ritenuto che la Polonia ora soddisfa la condizione abilitante orizzontale relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, consentendole di accedere fino a 76,5 miliardi di euro per la politica di coesione 2021-2027.

La Commissione ha accolto inoltre con favore l’impegno del governo polacco ad affrontare le annose preoccupazioni sullo stato di diritto, andando anche oltre quelle riguardanti il ​​regime disciplinare dei giudici, come richiesto nelle raccomandazioni dell’esecutivo europeo.

Bruxelles ha infine adottato una decisione che conferma la partecipazione della Polonia alla Procura europea (Eppo). Tra gli sforzi compiuti dal nuovo governo guidato da Donald Tusk per ripristinare lo stato di diritto, figura poi il piano d’azione presentato la scorsa settimana a Bruxelles. Con questo piano, accolto con favore dalla Commissione, Varsavia punta a chiudere la procedura prevista all’articolo 7(1), che può arrivare fino alla sospensione del voto di uno Stato membro in Consiglio in caso di ripetute e gravi violazioni dello Stato di diritto, procedura finora aperta nei confronti di Polonia e Ungheria.

Il piano di ripresa della Polonia sarà finanziato con 59,8 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni. Ad oggi, la Polonia ha ricevuto 5,1 miliardi di euro, come parte del prefinanziamento relativo ai fondi REPowerEU.

In relazione alla prima richiesta di pagamento della Polonia di 6,3 miliardi di euro (al netto del prefinanziamento), la Commissione ha ora inviato al Comitato economico e finanziario (CEF) la sua valutazione preliminare positiva del soddisfacente raggiungimento da parte della Polonia delle 37 tappe fondamentali e di un obiettivo richiesti per questo primo pagamento, che dispone di quattro settimane per esprimere il proprio parere. Il pagamento alla Polonia può avvenire previo parere del CEF e dopo l’adozione di una decisione di pagamento da parte della Commissione.

La politica di coesione dell’UE, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e i fondi per gli affari interni promuoveranno la coesione economica, sociale e territoriale nelle regioni polacche e contribuiranno all’attuazione delle principali priorità dell’UE come la transizione verde e digitale. I Fondi sosterranno inoltre la crescita competitiva, innovativa e sostenibile del Paese, miglioreranno l’inclusione sociale e svilupperanno le competenze delle persone che incontrano difficoltà nell’integrazione nel mercato del lavoro.

La strategia di investimento della politica di coesione del Paese per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 è stata concordata nell’accordo di partenariato della Commissione con la Polonia.