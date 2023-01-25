La Commissione riconsidera la liberalizzazione degli scambi agroalimentari Ue-Ucraina

La Commissione europea sta valutando se riconsiderare la sospensione speciale di tutte le tariffe e le quote sulle esportazioni agroalimentari ucraine nelle prossime settimane, dopo le lamentele degli Stati membri secondo cui l’afflusso di prodotti ucraini sta mettendo in difficoltà gli agricoltori dell’Ue.

Approvato a tempo record all’indomani dell’invasione russa, l’attuale regime temporaneo di liberalizzazione del commercio della durata di un anno dovrà essere rivisto nel giugno 2023. Attualmente prevede la sospensione di tariffe e quote sulle importazioni agroalimentari dall’Ucraina.

Mentre quasi la metà dei prodotti agricoli ucraini è stata liberalizzata con l’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio globale e approfondito (Dcfta) con l’Ue nel 2016, il resto dei prodotti è soggetto a un periodo transitorio di liberalizzazione degli scambi che durerà fino a maggio 2023.

All’epoca, la proposta senza precedenti di sospendere i dazi all’importazione su tutti i prodotti agricoli fu giustificata come fondamentale per rilanciare l’economia ucraina e contribuire alla graduale integrazione del Paese nel mercato interno dell’Ue.

Tuttavia, la Commissione si sta già mobilitando per riconsiderare questo accordo in risposta alle “crescenti pressioni” degli Stati membri dopo il successo dell’iniziativa “corridoi di solidarietà” lanciata da Bruxelles, secondo quanto riferito da una fonte all’interno di una riunione preparatoria che si terrà lunedì (23 gennaio), prima di una riunione dei ministri dell’Agricoltura dell’Ue.

L’iniziativa, introdotta nel maggio 2022 a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, prevedeva misure per sostenere l’esportazione dei prodotti agricoli attraverso tutte le rotte possibili.

A quasi un anno dall’inizio della guerra, le misure si sono dimostrate efficaci: a dicembre, secondo la Commissione europea, sono stati esportati complessivamente tre milioni di tonnellate di grano attraverso i corridoi di solidarietà.

Tuttavia, questo successo si è rivelato un’arma a doppio taglio, poiché il notevole afflusso di grano ha provocato tensioni nei Paesi Ue confinanti.

A settembre, ad esempio, i produttori di grano rumeni hanno avvertito che l’afflusso di grano ucraino attraverso l’iniziativa dei corridoi di solidarietà li stava portando vicino alla bancarotta, mentre di recente si sono sentite lamentele simili anche da altri Paesi vicini come la Polonia.

Secondo la fonte, le delegazioni dei Paesi vicini – tra cui Polonia, Ungheria e Romania – hanno sottolineato la necessità di affrontare l’impatto negativo delle importazioni ucraine sui Paesi limitrofi e l’impatto sulla competitività dei loro agricoltori, e alcuni hanno chiesto una compensazione.

Hanno inoltre espresso il loro sostegno all’idea di riconsiderare l’accordo doganale per alcuni cereali importati dall’Ucraina, soprattutto per quanto riguarda i controlli per le misure sanitarie e fitosanitarie (Sps), evidenziando il potenziale rischio di importazione di cereali contaminati.

Pur sottolineando l’importanza dei corridoi di solidarietà, il rappresentante della Commissione ha riconosciuto che questo accordo ha rappresentato una “sfida per i nostri agricoltori”. Per questo motivo, ha dichiarato che la Commissione ne discuterà nelle prossime settimane, aggiungendo che il prossimo vertice Ue-Ucraina, che si terrà il 3 febbraio, sarà un’opportunità per discutere della cooperazione e del sostegno dell’Ue all’Ucraina.

Nessuna unanimità sulla riserva di crisi

Nel frattempo, il rappresentante della Commissione presente all’incontro ha colto l’occasione per sondare le reazioni degli Stati membri all’idea di utilizzare la riserva di crisi della Politica agricola comune (Pac) dell’Ue per aiutare gli agricoltori di Paesi come la Polonia o la Romania che stanno lottando contro l’afflusso di grano dalla vicina Ucraina.

La riserva di crisi è un fondo di 450 milioni di euro incluso nel sistema della Pac che può essere utilizzato per finanziare misure eccezionali per contrastare le perturbazioni del mercato che colpiscono la produzione o la distribuzione.

L’idea era già stata anticipata dal commissario europeo per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski, ma la sua attivazione richiede l’accordo di tutti i ministri dell’Agricoltura dell’Ue.

Secondo una fonte interna alla riunione, alcuni Paesi – tra cui Finlandia, Lettonia, Ungheria, Estonia e Repubblica Ceca – hanno accolto con favore l’attivazione della riserva agricola “il prima possibile”. Nel frattempo, la Slovacchia ha dichiarato di essere aperta all’idea, ma che deve essere attentamente valutata.

Tuttavia, altri Paesi hanno espresso la loro opposizione, tra cui Francia, Paesi Bassi e Danimarca, mentre l’Italia è rimasta “scettica” e Malta ha espresso la preoccupazione che i fondi disponibili siano insufficienti.

Da parte loro, i rappresentanti della Commissione hanno consigliato agli Stati membri di procedere con cautela, osservando che è ancora presto e che, pertanto, i Paesi dell’Ue dovrebbero essere “attenti e lasciare risorse sufficienti per il resto dell’anno e per i potenziali problemi”.

[A cura di Gerardo Fortuna e Nathalie Weatherald]