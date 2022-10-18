La Commissione europea congelerà i fondi di coesione per la Polonia

La Commissione europea non può avviare i pagamenti della politica di coesione per la Polonia a causa del mancato rispetto da parte di Varsavia di requisiti cruciali dell’Ue sui diritti fondamentali, come ha dichiarato il portavoce della Commissione a Euractiv.pl, confermando una precedente dichiarazione del direttore generale per la Politica regionale e urbana, Marc Lemaître.

La Polonia avrebbe dovuto ricevere più di 75 miliardi di euro dal Fondo di coesione nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Il Paese ha concluso i negoziati per quattro dei sei programmi operativi nazionali.

Tuttavia, a causa del mancato rispetto delle condizioni relative all’indipendenza della magistratura, da tempo oggetto di controversia tra l’Ue e il governo polacco, la Commissione congelerà i rimborsi per i pagamenti proposti dal governo nell’accordo di partenariato del Paese, come hanno riferito il quotidiano polacco “Rzeczpospolita” e il britannico “Financial Times”, facendo riferimento alla dichiarazione di Lemaître della scorsa settimana.

“La Polonia stessa ha indicato nella sua autovalutazione [dei programmi operativi] che non soddisfa le condizioni necessarie [per ricevere i rimborsi] per quanto riguarda la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di rilasciare i rimborsi per gli investimenti dichiarati, ad esclusione dei fondi per l’assistenza tecnica e le misure necessarie per soddisfare le condizioni di abilitazione”, ha dichiarato a Euractiv.pl il portavoce della Commissione, Stefan De Keersmaecker.

Tuttavia, il dialogo tra la Commissione e il governo polacco continua: “La Commissione si aspetta che la Polonia presenti proposte sulle misure che intende attuare per soddisfare le condizioni. Se l’esecutivo dell’Ue le riterrà soddisfacenti, potrà riconsiderare i pagamenti”, ha detto il portavoce.

Un po’ di confusione è apparsa dopo un tweet del Commissario europeo per l’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, che ha affermato che il congelamento dei fondi Ue per la Polonia non è una minaccia reale. Egli ha fatto riferimento al commissario per il Bilancio, Johannes Hahn, che avrebbe suggerito che la questione del sistema giudiziario non è collegata all’erogazione del bilancio dell’Ue.

Tuttavia, secondo l’eurodeputato Jan Olbrycht (Ppe), membro della commissione bilancio del Parlamento europeo, Wojciechowski “o è male informato o sta dicendo delle falsità”. Come lui stesso ha detto, intervistato da Euractiv.pl, la dichiarazione di Hahn si riferiva al meccanismo di condizionalità, che è una cosa completamente diversa dalle condizioni di abilitazione per i fondi Ue.

Il mese scorso, quando la Commissione ha annunciato che stava procedendo alla fase successiva del meccanismo di condizionalità con l’Ungheria a causa delle violazioni dei principi dello Stato di diritto, è stato chiesto al commissario austriaco se intendesse avviare la stessa procedura in Polonia. La risposta di Hahn è stata negativa, affermando che la Commissione non vedeva in quel momento un rischio immediato per gli interessi del bilancio dell’Ue in Polonia.

“Ma questo riguardava il meccanismo di condizionalità. Non ha menzionato le condizioni di abilitazione, che sono qualcosa di diverso”, ha spiegato Olbrycht.

Sebbene il portavoce della Commissione si sia rifiutato di dire se il mancato rispetto delle condizioni di abilitazione riguardasse l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, relativo all’indipendenza del sistema giudiziario, Olbrycht ritiene che il sistema giudiziario debba essere alla base della decisione di congelare i fondi.

Il ministero polacco per i Fondi di sviluppo e la politica regionale non ha risposto fino alla pubblicazione di questo articolo se la mancata garanzia dell’indipendenza della magistratura sia stata menzionata dalla Commissione nella lettera come motivo della sua decisione di trattenere l’erogazione dei fondi Ue.