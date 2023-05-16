La commissaria Gabriel si dimette per formare un nuovo governo in Bulgaria

Lunedì il presidente bulgaro Rumen Radev ha affidato il mandato di formare un governo a Mariya Gabriel, che lo stesso giorno si è dimessa dalla carica di commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca e la Cultura.

Le dimissioni della Gabriel sono state accettate dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che l’ha ringraziata per il lavoro svolto e le ha augurato di mettere a frutto l’esperienza comunitaria nel suo Paese.

Von der Leyen ha annunciato che nel frattempo la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager e il vicepresidente Margaritis Schinas supervisioneranno il suo portafoglio.

Il ritorno della Gabriel alla politica nazionale è stata un’iniziativa del leader del partito GERB Boyko Borissov, nel tentativo di sbloccare i tentativi di formare un governo stabile, dopo cinque elezioni tenutesi in Bulgaria negli ultimi due anni.

Il partito GERB ha vinto le elezioni del 2 aprile, ma ha solo 69 deputati in un parlamento con 240 seggi.

“Farò tutto il possibile affinché la Bulgaria abbia un governo stabile, efficiente e stabile. Per questo, la mia proposta sarà quella di un governo di esperti, unito intorno a priorità chiare che abbiano un unico obiettivo: il benessere dei bulgari e l’autorità della Bulgaria”, ha detto la Gabriel ricevendo il mandato.

Radev, da parte sua, ha detto di aver dato alla Gabriel una settimana di tempo per presentare una proposta di governo, osservando che il suo compito sarà difficile.

GERB propone un governo con un orizzonte di un anno. Questo sembra adattarsi all’agenda della Gabriel perché le permetterà di candidarsi al Parlamento europeo la prossima primavera.

In questa fase, GERB e la seconda formazione politica – la coalizione pro-europea “Continuiamo il Cambiamento” (PP-DB) – sono ai ferri corti sulle rispettive visioni di un governo.

Il PP-DB ha ripetutamente dichiarato che non sosterrà un governo nominato da GERB. Pertanto, appare del tutto improbabile che Gabriel possa ricevere il voto di fiducia del PP-DB.

Lunedì (15 maggio) Gabriel ha parlato con i rappresentanti di altri tre partiti presenti in parlamento – il Partito Socialista Bulgaro (BSP), il Movimento per i Diritti e le Libertà (DPS), di etnia prevalentemente turca, e il partito populista “Esiste un popolo” (ITN) – nel tentativo di trovare delle alternative.

Dopo i colloqui, la leader dei socialisti, Kornelia Ninova, ha annunciato che il BSP si ritirava dai negoziati e non lo avrebbe sostenuto in un voto parlamentare.

Il populista ITN ha sottolineato che il sostegno del partito non era incondizionato.

Solo il DPS ha detto chiaramente di essere d’accordo con le priorità di Gabriel e ha indicato una rosa di esperti per far parte del progetto.

Se GERB dovesse contare solo su DPS e ITN, le tre forze avrebbero un totale di 116 deputati, cinque in meno della maggioranza necessaria. In teoria, potrebbero comunque eleggere un gabinetto se diversi deputati dello schieramento opposto non partecipassero alla sessione di voto.

Secondo la Costituzione, il primo mandato viene assegnato alla forza politica più grande. Il GERB ha sette giorni di tempo per formare un gabinetto. Se i tentativi di formare un gabinetto falliscono, o il Parlamento respinge il gabinetto proposto, il secondo mandato andrà al PP-DB. In caso di fallimento, il presidente conferirà un ultimo mandato a una forza politica di sua scelta. Se il terzo tentativo fallisce, il presidente scioglierà il Parlamento e indirà elezioni lampo.

Gli attuali sforzi per formare un governo sono oscurati dagli scandali che hanno coinvolto il procuratore generale della Bulgaria Ivan Geshev, accusato, anche dal suo vice, di aver minato la reputazione del sistema giudiziario a causa di errori nelle indagini su un presunto attentato. La Gabriel ha promesso che il primo passo che farà sarà quello di chiedere la rimozione di Geshev. Quest’ultimo, tuttavia, ha dichiarato di non avere intenzione di dimettersi.

(Krassen Nikolov | EURACTIV.bg)