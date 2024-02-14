La capolista dell’SPD alle europee scatena un dibattito sulle testate nucleari

La candidata capolista del Partito socialdemocratico tedesco alle elezioni europee e vicepresidente del Parlamento europeo, Katarina Barley, ha scatenato un dibattito a livello nazionale sulla costituzione di un proprio arsenale nucleare da parte dell’UE, dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che gli alleati della NATO non meritano protezione se non rispettano gli impegni di spesa.

In un’intervista rilasciata martedì a Der Tagesspiegel, Barley (SPD/S&D) ha messo in dubbio l’affidabilità di una protezione nucleare a guida statunitense per l’Europa nel contesto dell’attuale dibattito sulla capacità dell’Europa di difendersi senza l’ombrello degli Stati Uniti.

“Alla luce delle ultime dichiarazioni di Donald Trump, [tale protezione] non è più affidabile”, ha affermato Barley.

Sulla strada verso un esercito europeo, [il bisogno di capacità nucleari dell’UE] potrebbe anche diventare un problema”, ha aggiunto.

Al momento, la deterrenza nucleare in Europa è nelle mani della NATO, il che significa che l’UE si affida alla protezione dell’arsenale nucleare statunitense”, ha aggiunto.

Nel fine settimana, Trump ha dichiarato che non correrebbe in aiuto dei partner della NATO che rispettano gli obblighi di spesa per la difesa in caso di attacco da parte della Russia – un commento che ha suscitato indignazione sulla scena politica europea, ma che molti hanno visto come una mossa da campagna elettorale.

Tuttavia, l’osservazione di Barley sull’acquisizione di testate nucleari sotto l’amministrazione dell’UE ha provocato una reazione simile in Germania.

Anche il deputato tedesco Ralf Stegner, membro del partito di Barley, ha dichiarato a spiegel.de che l’idea dell’armamento nucleare è “pericolosa e irresponsabile”.

“Non dovremmo né agire come se Trump fosse già stato eletto – il popolo americano non è obbligato a essere stupido – né come se ora potessimo assumere il ruolo degli Stati Uniti”, ha aggiunto.

Anche uno dei partner di coalizione della SPD, i Verdi, è rimasto sorpreso dall’idea. Parlando con spiegel.de, Anton Hofreiter, presidente della commissione per gli affari europei, ha messo in discussione l’intero concetto: “Come dovrebbe essere una struttura di comando e chi decide sul suo impiego?

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), la principale candidata dei liberali tedeschi alle elezioni europee e forte sostenitrice di un esercito europeo, ha ricordato a spiegel.de che se gli Stati Uniti fallissero come potenza protettiva, la Francia avrebbe un ombrello nucleare.

Queste reazioni lasciano poco chiara la posizione del governo tedesco.

Di conseguenza, l’opposizione in Germania ha chiesto al Cancelliere Olaf Scholz di chiarire sulla questione. “È questa la posizione del governo federale e del suo partito [di Scholz]?”, ha chiesto Johann Wadephul, membro del gruppo parlamentare CDU/CSU, al Tagesspiegel.

Altri si sono spinti oltre. Martin Schirdewan, co-leader del Gruppo della Sinistra al Parlamento europeo, ha dichiarato: “Sembra che Barley abbia bevuto troppe birre Kölsch al carnevale. Altre bombe nucleari non renderanno il mondo più sicuro”.

(Kjeld Neubert | Euractiv.de)

Leggi qui l’articolo originale.