Le Capitali – la Bulgaria aumenta le pressioni sulla Lukoil affinché ceda la più grande raffineria dei Balcani

Le notizie di oggi dalle Capitali

SOFIA

Il governo bulgaro ha avviato la procedura per la cessazione anticipata dell’importazione del petrolio russo che rifornisce la raffineria della compagnia russa Lukoil nei pressi della città di Burgas, sul Mar Nero – una mossa che, secondo gli analisti, ha lo scopo di spingere la Lukoil a vendere le sue attività in Bulgaria. Per saperne di più

ROMA

L’Italia spera in una riforma del Patto di stabilità dell’UE entro la fine dell’anno. Il Ministro dell’Economia italiano Giancarlo Giorgetti (Lega, ID) non chiederà di prorogare la sospensione del Patto di Stabilità ma spera che entro la fine dell’anno la riforma sia completata per ripartire con nuove regole nel 2024. Per saperne di più

BERLINO

Elezioni UE: i candidati dell’estrema destra tedesca sotto esame per i falsi CV. I candidati della formazione di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) in corsa per il Parlamento europeo dovranno presentare alla direzione del partito prove di verifica del loro curriculum, poiché le indagini hanno rivelato che i curriculum di due candidati contenevano affermazioni false o fuorvianti. Per saperne di più

PARIGI

La Francia punta su 12 impianti industriali all’avanguardia per una radicale riduzione dell’uso dell’acqua. Il governo francese ha presentato lunedì il suo primo “piano per l’acqua”, destinato a sperimentare su 12 siti industriali di aziende come ArcelorMittal, Saint-Gobain e TotalEnergies nuove tecnologie per la riduzione del consumo di acqua nelle produzioni industriali. Per saperne di più

VIENNA

Il Ministro degli Esteri austriaco difende la neutralità militare tra le critiche di mezzo mondo. Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg ha ribadito la posizione neurale del suo Paese nei confronti dell’azione militare in occasione di un evento tenutosi lunedì in Spagna, tra le ripetute critiche internazionali per la dipendenza dal gas russo e la riluttanza a ripensare la sua politica di sicurezza. Per saperne di più

BRUXELLES

Ministro belga in missione di pace nel Caucaso meridionale. La Ministra degli Esteri belga Hadja Lahbib ha intrapreso lunedì un viaggio di quattro giorni nella regione del Caucaso meridionale, per promuovere la pace tra Azerbaigian e Armenia. Per saperne di più

L’AIA

L’atto di vilipendio del Corano porta a una disputa turco-olandese. Il Ministero degli Esteri turco ha convocato lunedì il vice-ambasciatore olandese per esprimere la propria insoddisfazione per la lacerazione pubblica del Corano fuori dall’ambasciata turca all’Aia, avvenuta venerdì scorso. Per saperne di più

REGNO UNITO E IRLANDA

LONDRA

Il Regno Unito vede una nuova impennata di interesse da parte di chi cerca lavoro al di fuori dell’UE. La Gran Bretagna ha registrato un’impennata nelle ricerche di lavoro dall’estero nell’ultimo anno, in parte a causa dell’allentamento delle norme sui visti di lavoro per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea dopo la Brexit, secondo i dati forniti martedì dal sito web di reclutamento Indeed. Per saperne di più

EUROPA DEL SUD

MADRID

Leader catalano: Amnistia e autodeterminazione “essenziali” per risolvere il conflitto con Madrid. L’amnistia e l’autodeterminazione sono essenziali affinché la Catalogna possa compiere progressi sostanziali nella risoluzione della disputa in corso tra la regione e il governo centrale, ha avvertito lunedì il primo ministro catalano Pere Aragonès in occasione di un evento a cui ha partecipato il leader pro-indipendenza Carles Puigdemont. Per saperne di più

ATENE

La Grecia offre l’addestramento per i piloti degli F-16 e aiuto alla ricostruzione dell’Ucraina. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis hanno dichiarato lunedì che la Grecia contribuirà all’addestramento dei piloti di aerei da guerra F-16 ucraini e alla ricostruzione di Odessa. Per saperne di più

VISEGRAD

VARSAVIA

Il leader del PiS al governo in Polonia vuole confrontarsi con Weber del PPE prima delle prossime elezioni generali polacche. Il leader del partito polacco Diritto e Giustizia (PiS) Jarosław Kaczyński ha dichiarato di voler discutere con il leader del Partito Popolare Europeo Manfred Weber, accusando il politico tedesco di tentare di intromettersi nelle elezioni nazionali. Per saperne di più

PRAGA

La Repubblica Ceca taglia i sussidi per i rifugiati ucraini per risparmiare denaro. La Repubblica Ceca ha inasprito le condizioni per il pagamento dei sussidi ai rifugiati ucraini, con un notevole risparmio per la sua economia nella recente revisione dei conti pubblici. Per saperne di più

BRATISLAVA

L’auspicio dell’estrema destra slovacca sull’uscita dalla NATO fa crollare le probabilità di far parte della coalizione di governo. L’idea di un referendum sull’uscita della Slovacchia dalla NATO è stata ribadita lunedì dal leader del partito di estrema destra Republika, l’eurodeputato Milan Uhrík – una richiesta che va contro la linea rossa stabilita dai potenziali partner della coalizione, tra cui il partito del principale candidato anti-Ucraina ed ex primo ministro Robert Fico. Per saperne di più

NOTIZIE DAI BALCANI

TIRANA

Escluso dalla cena di Atene, Rama dice: “Una volta Balcani, per sempre Balcani”. Il primo ministro albanese Edi Rama non ha voluto commentare la decisione del suo omologo greco Kyriakos Mitsotakis di non invitarlo a una riunione dei leader dei Balcani occidentali e della Commissione europea ad Atene, ma ha dichiarato a EURACTIV che semplicemente “Una volta Balcani, per sempre Balcani”. Per saperne di più

BUCAREST | CHISINAU

Ad un artista serbo è stato vietato di entrare in Moldavia per esibirsi. Goran Bregovic, un musicista noto per il suo sostegno al regime del Cremlino, si esibirà in Romania dopo che il rifiuto di potersi esibire in Moldavia ha scatenato una disputa diplomatica con Belgrado. Per saperne di più

PRISTINA

Il processo per aprire la strada alle elezioni nel nord del Kosovo si concluderà entro il 1° settembre. I cittadini del Kosovo decideranno se sostituire i sindaci di etnia albanese nel nord del Paese, a maggioranza serba, o se permettere loro di rimanere in carica, secondo un processo in corso presso il Ministero del Governo e dell’Amministrazione locale che dovrebbe concludersi il 1° settembre. Per saperne di più

