L’ ex premier della Repubblica Ceca annuncia la candidatura alle presidenziali

L’ex primo ministro della Repubblica Ceca e leader del partito Ano (Azione dei Cittadini Insoddisfatti) Andrej Babiš, accusato di frode ai danni dell’Ue, si candiderà alle presidenziali, come ha annunciato domenica.

Lunedì Babiš chiederà ufficialmente il sostegno del partito Ano. Le elezioni presidenziali si terranno nel gennaio 2023 e il presidente verrà eletto con un sistema a doppio turno direttamente dai cittadini.

“Da quando sono entrato in politica, ho avuto un solo obiettivo: migliorare la vita delle persone. E quando ho visto che il governo era inattivo e non le aiutava, ho deciso di candidarmi alla presidenzali”, ha dichiarato Babiš a Nova tv.

“I sondaggi non mi danno molte possibilità. Tuttavia, sono un combattente, quindi farò del mio meglio per convincere la gente che sarò un buon candidato alla presidenza”, ha aggiunto. L’ex premier attualmente guida il più forte partito di opposizione ceco.

Babiš è stato accusato di aver acquisito in modo fraudolento 2 milioni di euro di sovvenzioni Ue per un centro congressi situato nella regione della Boemia centrale. Dopo diversi anni di indagini, Babiš è stato processato per la prima volta nel settembre 2022 e i pubblici ministeri hanno chiesto la sospensione della pena e una multa. Il processo riprenderà nel dicembre 2022.

L’attuale primo ministro del Paese, Petr Fiala, leader del partito Ods (Partito Democratico Civico) non è sorpreso dalla decisione di Babiš di candidarsi. “Ha condotto la sua campagna ibrida per metà anno e alla fine l’ha ammesso. Nei Paesi democratici, il politico accusato se ne va. Andrej Babiš cerca invece l’immunità e la Repubblica Ceca non lo merita”, ha twittato Fiala.

I sondaggi presidenziali sono attualmente dominati dall’ex presidente del Comitato militare della Nato, Petr Pavel. Anche l’economista ed ex rettrice dell’università, Danuše Nerudová, è tra i candidati più quotati.