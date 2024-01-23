Jourová: La gestione della Commissione UE è “al limite”

La Commissione europea è “al limite” rispetto alla sua gestione, ha dichiarato lunedì la vicepresidente della Commissione europea Věra Jourová, discutendo della futura struttura dell’esecutivo dell’Unione europea.

Jourová ha commentato lo stato della Commissione europea durante un dibattito organizzato per celebrare i 20 anni di adesione della Repubblica Ceca all’UE.

“Esiste già un’organizzazione in vicepresidenti esecutivi, vicepresidenti e commissari ordinari. Questa divisione dei portafogli si sovrappone da qualche parte, e abbiamo dovuto imparare a conviverci”, ha detto Jourová durante il dibattito di lunedì.

“Direi che siamo al limite di ciò che è fattibile dal punto di vista gestionale”, ha aggiunto.

Nel 2019, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha deciso di strutturare l’organismo attorno a otto vicepresidenti, tre dei quali sono vicepresidenti esecutivi responsabili dei tre temi chiave dell’agenda politica: il Green Deal europeo, la digitalizzazione e l’economia.

Gli altri cinque vicepresidenti, tra cui Jourová, coordinano priorità politiche specifiche.

Tuttavia, con l’allargamento dell’UE, Jourová ritiene che la necessità di cambiare i meccanismi dell’UE sia ancora più urgente.

Commentando la possibile adesione di molti altri Paesi che andrebbero a costituire un’Unione europea a 35, Jourova ha anche affermato che “l’idea che ogni Paese abbia un proprio commissario con un portafoglio è molto problematica”.

Il Trattato di Lisbona limitava il numero dei commissari a due terzi del numero degli Stati membri dell’UE, con una rotazione equa dei commissari tra tutti i Paesi.

Ma nel 2009, utilizzando il potere appena acquisito di rivedere il numero dei commissari, i leader dell’UE al Consiglio europeo hanno deciso che la Commissione avrebbe avuto tanti commissari quanti sono gli Stati membri.

In una bozza di manifesto pubblicata per la prima volta da Euractiv la scorsa settimana, il Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra, la più grande famiglia politica dell’UE, suggerisce di rimodellare i portafogli della Commissione UE aggiungendone altri.

In particolare, il PPE suggerisce la creazione di tre posti aggiuntivi alla Commissione: uno per le piccole e medie imprese (PMI), un commissario dedicato alla pesca e alle questioni di difesa.

Limitare il veto “ricattatorio”

Nel frattempo, Jourová è anche convinta che i Paesi dell’UE dovrebbero discutere eventuali modifiche al processo decisionale unanime in alcune politiche dell’UE.

“Dovremmo identificare una serie ristretta di questioni esistenziali fondamentali che, quando affrontate, lo Stato che pone il veto debba dimostrare un interesse nazionale molto forte”, ha detto Jourová.

Oggi, alcuni Paesi usano il veto per ricattare l’UE, chiedendo concessioni o benefici in aree diverse da quelle su cui hanno posto il veto – una pratica che, tuttavia, ha anche bloccato il processo decisionale dell’UE in aree come gli aiuti all’Ucraina.

Nel suo manifesto, il PPE sostiene un approccio di questo tipo sulle questioni estere.

“Noi […] sosteniamo la sostituzione del principio dell’unanimità nelle decisioni di politica estera e di difesa con il voto a maggioranza qualificata”, si legge nel progetto di manifesto.

Da parte loro, i socialisti dell’UE hanno anche espresso il desiderio di abolire i veti, affermando che “i veti nazionali non devono essere usati come merce di scambio”.

Qui l’articolo originale.

(Aneta Zachová | Euractiv.cz – A cura di Sarantis Michalopoulos | Euractiv.com)