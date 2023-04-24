Italia: si apre il dibattito sulla gratuita della pillola anticoncezionale

Dopo anni di valutazioni, la pillola anticoncezionale potrebbe diventare presto gratuita in Italia. Si oppongono alla decisione le associazioni pro-natalità, che vorrebbero investire i fondi sul sostegno alle famiglie

Il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la decisione di rendere gratuita la contraccezione orale per le donne di tutte le fasce d’età. Per la piena attuazione, si attende la convalida da parte del Consiglio d’Amministrazione dell’Aifa.

La presidente del Cpr dell’Aifa, Giovanna Scroccaro, ha spiegato al Quotidiano Sanità che per rendere la contraccezione gratuita in Italia sono stati valutati i prodotti meno cari all’interno di 3 categorie di farmaci contraccettivi, divisi per componente progestinica e per ‘generazione’.

“La stima di costo per lo Stato è attorno ai 140 milioni di euro annui, ma si tratta di una decisione importante, che consentirà di ampliare la platea di donne che oggi, magari, consideravano il costo di questi contraccettivi come troppo alto e per questo non ne facevano uso”, ha detto Scroccaro.

Secondo i dati dell’Aifa, sono circa 2,5 milioni le donne che prendono la pillola contraccettiva in Italia. Questa stima non prende in considerazioni altri metodi anticoncezionali come la spirale, l’anello o il cerotto, che sono considerati dispositivi.

Nel più recente rapporto nazionale “L’uso dei farmaci in Italia” dell’AIFA, che analizza i dati di prescrizione farmaceutica del 2021, si legge che l’Italia “non è un Paese con una lunga tradizione di pianificazione della gravidanza e ad oggi, rispetto ad altri Paesi europei, mostra i livelli più bassi di utilizzo della contraccezione moderna”.

Tuttavia, dal 2014 al 2021, è stato registrato un progressivo ma costante aumento del consumo dei farmaci contraccettivi.

L’ultimo rapporto sulla salute riproduttiva dell’Istat attesta che circa il 65% circa della popolazione femminile in Italia fa uso di metodi contraccettivi ma che, nonostante un maggiore ricorso a metodi moderni (preservativi, diaframma, pillola, spirale, anello vaginale, cerotto contraccettivo, sterilizzazione), il terzo metodo più usato per evitare una gravidanza rimane il coito interrotto (18,7%).

La contraccezione orale era già gratuita in diverse regioni italiane come Puglia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento.

In Emilia-Romagna, ad esempio, dal 1° gennaio 2018, tutte le giovani donne sotto i 26 anni possono ottenere gratuitamente la pillola dopo una consulenza con un medico e un’ostetrica di un consultorio familiare.

Oltre al progressivo aumento dell’impiego di metodi anticoncezionali, in Emilia-Romagna si è assistito ad una diminuzione delle interruzioni volontarie di gravidanza delle under 26. Si è passati da 1.949 nel 2017 a 1.437 nel 2021.

Il fronte del No

Diverse associazioni pro-natalità hanno fatto presente che la gratuità della contraccezione orale va nella direzione opposta rispetto al piano di incentivazione alla natalità presentato dal governo, alla luce del record negativo di 393mila nascite nel 2022.

“Le risorse impiegate potevano essere allocate per alleviare le gravi condizioni di famiglie con figli disabili che hanno necessità di farmaci costosissimi non forniti gratuitamente”, fa presente il leader dell’associazione Family Day, Massimo Gandolfini.

Della stessa opinione il Moige (Movimento Italiano Genitori), che ha detto che l’Aifa “discrimina chi fa figli”.

L’associazione Onlus Pro Vita & Famiglia ha definito “grave e pericolosa” la gratuità della pillola anticoncezionale.

“Non c’è nulla di più pericoloso per la salute delle donne che banalizzare temi che impattano sulla loro pelle, come aborto, contraccezione, gender e prostituzione”, ha affermato Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia.

Secondo Ruiu, considerare la pillola come “panacea di tutti i mali” e “invitare le ragazzine a bombardarsi di ormoni” è un errore e, anzi, bisognerebbe sottolineare “i gravi effetti collaterali fisici e psicologici che possono portare fino a depressione e istinti suicidi”.

Polemica anche una senatrice di Fratelli d’Italia (Ecr), Lavinia Mennuni, che ha chiesto all’Aifa di “fare un passo indietro” e concentrarsi piuttosto sulle priorità socio-sanitarie come natalità e sostegno alla famiglia.

Mennuni ha precisato anche che la decisione è state presa dai “vertici in scadenza” dell’Aifa e che la scelta spetterebbe, invece, alla politica.