Israele cancella la partecipazione al Web Summit di Lisbona in seguito ai commenti sui crimini di guerra

Israele non parteciperà al Web Summit di Lisbona a seguito delle dichiarazioni del suo co-fondatore, Paddy Cosgrave, che ha accusato gli israeliani di aver commesso crimini di guerra nella loro lotta contro Hamas. Lo ha dichiarato lunedì l’ambasciatore di Israele in Portogallo, Dor Shapira.

Shapira ha dichiarato di aver informato il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, che il suo Paese non parteciperà a una delle più importanti conferenze tecnologiche del mondo a causa delle “dichiarazioni oltraggiose” di Cosgrave.

“Decine di aziende hanno già cancellato la loro partecipazione a questa conferenza e incoraggiamo altre a farlo”, ha twittato il diplomatico su X.

In risposta, Cosgrave ha scritto un post su X che venerdì ha provocato un’ondata di critiche da parte di diversi dirigenti di aziende tecnologiche israeliane.

“Sono impressionato dalla retorica e dalle azioni di tanti leader e governi occidentali, con la particolare eccezione del governo irlandese che, per la prima volta, sta facendo la cosa giusta. I crimini di guerra sono crimini di guerra anche se commessi da alleati, e devono essere denunciati per quello che sono”, ha dichiarato Cosgrave.

In risposta, l’ambasciatore israeliano ha sostenuto che “anche in questi tempi difficili” Cosgrave non è stato “in grado di mettere da parte le sue idee politiche estremiste e di denunciare le attività terroristiche di Hamas contro persone innocenti”. “Dobbiamo avere tolleranza zero per gli atti di terrorismo e di terrore”, ha aggiunto Shapira.

Anche molti utenti di X hanno reagito ai post di Cosgrave con critiche, condividendo l’hashtag #cancelwebsummit.

Dopo il suo commento iniziale, Cosgrave ha pubblicato altri messaggi in cui afferma che le azioni del gruppo islamista Hamas sono “oltraggiose e disgustose” e “un mostruoso atto di malvagità” e che, sebbene Israele abbia il diritto di difendersi, non ha il diritto di “violare il diritto internazionale”.

“Siamo sconvolti nel vedere le terribili morti e il livello di vittime civili innocenti in Israele e a Gaza. Condanniamo gli attacchi di Hamas ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro cari. Auspichiamo una riconciliazione pacifica”, ha dichiarato lunedì Cosgrave.

In quest’ultimo messaggio, l’imprenditore ha ricevuto numerose risposte “troppo tardi”.

Fondato nel 2009, il Web Summit è ospitato a Lisbona dal 2016 e l’anno scorso ha accolto più di 71.000 persone da 160 Paesi. Quest’anno si svolgerà dal 13 al 16 novembre.

Il 7 ottobre, il gruppo islamista Hamas ha lanciato un attacco a sorpresa contro Israele con il lancio di migliaia di razzi e l’incursione di miliziani armati via terra, mare e aria.

In risposta, Israele ha bombardato diverse infrastrutture di Hamas nella Striscia di Gaza e ha imposto un assedio sul territorio, tagliando le forniture di acqua, carburante ed elettricità.

Gli attacchi hanno causato migliaia di morti e feriti in entrambi i territori.

Tel Aviv ha ammassato truppe nei pressi della Striscia di Gaza, enclave controllata dal gruppo islamista dal 2007, in preparazione di una probabile offensiva contro Hamas.

(Diogo Caldas, a cura di Cristina Cardoso | Lusa.pt)