Interferenze dell’ambasciatrice russa nelle elezioni bulgare

L’ambasciatrice russa a Sofia, Eleonora Mitrofanova, ha dichiarato che se fosse una cittadina bulgara voterebbe per il leader del partito radicale filorusso Vazrazhdane, Kostadin Kostadinov, in violazione della Convenzione di Vienna che stabilisce le regole per le relazioni diplomatiche e statali, firmata dalla Russia nel 1986.

Mitrofanova è da tempo una voce controversa in Bulgaria, uno Stato membro dell’Ue che lotta con un forte sentimento filo-russo sia tra la società che a livello politico. È stata intervistata dall’influencer bulgaro ed ex giornalista Martin Karboski.

Se fossi un elettore bulgaro, probabilmente voterei o con “non sostengo nessuno” o per Kostadin Kostadinov”, ha detto Mitrofanova.

L’espressione “non sostengo nessuno” si riferisce a un’opzione sulla scheda elettorale con la quale gli elettori possono di fatto votare esprimendo il loro non sostegno a nessun candidato o partito.

Tali commenti potrebbero essere considerati una violazione dell’articolo 41 della Convenzione di Vienna, un trattato che stabilisce gli obblighi e i protocolli per il personale diplomatico e i Paesi ospitanti. L’articolo 41, punto 1, afferma che essi devono “non interferire negli affari interni di quello Stato”.

Quando è stata incalzata sui suoi commenti, la Mitrofanova ha proseguito.

“Di tutti i cosiddetti partiti di opposizione, Kostadinov esprime almeno una posizione pro-bulgara, che mi piace. Penso che abbia un approccio equilibrato in politica estera”, ha aggiunto Mitrofanova.

La posizione dell’ambasciatore russo non ha precedenti, poiché finora un diplomatico straniero non aveva mai espresso direttamente la sua preferenza per un politico bulgaro.

Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, Vazrazhdane ha quasi costantemente difeso il punto di vista russo nell’aggressione. Il partito è già la terza forza in parlamento, mentre Kostadinov nega di rappresentare posizioni filorusse.

Nel marzo 2022, l’Ucraina ha espulso Kostadinov dal proprio territorio e gli ha imposto un divieto di ingresso in Ucraina per 10 anni, sulla base della notizia che fosse una spia russa. “No, non direi che rappresenta gli interessi russi in Bulgaria”, afferma Mitrofanova.

Mitrofanova nega che l’ambasciata russa finanzi influencer, politici e giornalisti in Bulgaria, affermando di non avere i soldi per farlo. Nell’estate del 2022, Lena Borislavova, a capo dell’ufficio politico del primo ministro Kiril Petkov, ha annunciato che i servizi segreti bulgari erano in possesso di informazioni secondo cui la Russia pagava 2.000 euro al mese ad alcune personalità pubbliche.

“Non abbiamo mai pagato nessun troll, anzi, le nostre risorse finanziarie sono limitate. Tutto è diretto alle esigenze militari e ai pagamenti del welfare. Non è mai successo nulla di simile nella nostra politica o nella nostra politica estera. Non abbiamo soldi per i troll bulgari, nemmeno per i giornalisti”, ha dichiarato Mitrofanova.

Mitrofanova ha consigliato ai partiti bulgari filorussi di dire che amano la Bulgaria, non la Russia.

Allo stesso tempo, l’ambasciatrice russa ha parlato anche del riorientamento economico verso la Cina.

“Ci stiamo riorientando economicamente verso l’Oriente. Siamo un Paese euro-asiatico, ma non possiamo rinunciare alla nostra identità. Penso che il tempo passerà e le élite politiche di oggi se ne andranno. Passeranno dieci anni e tutto si sistemerà gradualmente”.

Secondo lei, il popolo russo “non ha la sensazione che sia in corso un’operazione militare”.

(Krassen Nikolov | EURACTIV.bg)