Inizia una missione delicata del Parlamento europeo in Spagna

La delegazione del Parlamento europeo che inizia il suo tour a Madrid per monitorare l’attuazione del Piano spagnolo di ripresa e resilienza è segnata dalle critiche del capo della missione nei confronti del ministro dell’Economia spagnolo, che ha la “responsabilità” della buona gestione dei fondi dell’Ue.

La visita del Parlamento europeo ha creato tensioni nell’esecutivo spagnolo e i media locali la stanno già paragonando a quelle che in passato hanno definito missioni “men in black”, riferendosi agli esperti dell’Ue che vengono a valutare l’attuazione dei programmi dell’Unione.

La missione “delicata” del Parlamento europeo arriva dopo che la Commissione europea ha approvato la terza tranche del Pnrr spagnolo, del valore di 6 miliardi di euro, e dopo aver verificato il raggiungimento di 29 obiettivi, tra cui la riforma del sistema pensionistico.

Gli Stati membri dell’Ue hanno ora quattro settimane per approvare il pagamento che, se confermato, porterà a circa 37 miliardi di euro il totale delle sovvenzioni ricevute nell’ambito di Next Generation EU dalla Spagna, il Paese dell’Ue che ha ricevuto il maggior numero di erogazioni fino ad oggi.

Passaggio di responsabilità

A differenza dell’ultima missione Ue di ottobre, che ha elogiato gli sforzi compiuti per raggiungere tutti gli obiettivi, questa volta le cose sembrano andare diversamente.

La scorsa settimana, il capo della missione, l’eurodeputata tedesca Monika Hohlmeier (Cdu/Ppe), ha criticato il modo in cui la Spagna ha gestito il Piano, puntando il dito direttamente conto la ministra dell’Economia Nadia Calviño (Psoe/S&D).

Hohlmeier, presidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, ha accusato Calviño di “scaricare la responsabilità dell’attuazione del PNRR sulle regioni spagnole”.

“È stato interessante leggere che sembra che lei stia scaricando la responsabilità dell’attuazione del Pnrr sulle regioni spagnole”, ha scritto in una lettera, visionata da Efe, partner di EURACTIV, indirizzata solo a Calviño, anche se la lettera di risposta era firmata anche dalla ministra delle Finanze, María Jesús Montero (Psoe/S&D).

Hohlmeier, molto critica sul modo in cui il governo spagnolo sta attuando il Piano, ha preso atto della “proattività” di Calviño nell’aver inviato per prima la lettera e si dice “sicura che (la ministra spagnola) non intendesse anticipare le conclusioni della missione (del Pe) prima che questa fosse iniziata”.

A questo proposito, ha ricordato che la visita ha lo scopo di “analizzare l’attuazione del Piano spagnolo di ripresa e resilienza, comprese le tappe e gli obiettivi e in particolare i sistemi di gestione, audit e controllo messi in atto”.

La deputata tedesca assicura che la visita “sarà condotta in modo non politicizzato e basato sui fatti” e afferma che tutti gli incontri previsti nei tre giorni serviranno a comprendere “più a fondo” l’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Piano.

Nella lettera, Hohlmeier definisce “sorprendente” il fatto che la lettera di Calviño “sia stata condivisa con la stampa” anche “poco dopo” che lei stessa l’avesse ricevuta e “i membri della (Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento Ue) avevano avuto l’opportunità di conoscerne adeguatamente il contenuto”.

L’attuazione dei fondi Ue inclusi nel Pnrr è aumentata di oltre il 13% nel 2022, anno in cui si sono registrati “progressi spettacolari” e “un’intensa accelerazione” con progetti autorizzati per 25,143 miliardi di euro, hanno spiegato Calviño e Montero la scorsa settimana.

(Antonio Suárez-Bustamante, Laura Pérez-Cejuela, Laura Zornoza e Raquel Cinca, EFE | Fernando Heller/ EuroEFE.EURACTIV.es)