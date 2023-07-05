In Spagna, il leader dei popolari chiede ai socialisti di lasciarlo governare senza VOX

Alberto Núñez Feijóo, leader e candidato premier del Partido Popular (PP) di centro-destra, ha invitato martedì il Partito Socialista (PSOE) a lasciarlo governare in caso di vittoria alle prossime elezioni generali in Spagna, affermando che ciò impedirebbe al partito di estrema destra VOX di entrare formalmente in un futuro governo.

In occasione di un evento a Madrid per presentare il programma elettorale del PP, Núñez Feijóo ha assicurato che chiederà al primo ministro ad interim e leader del PSOE, Pedro Sánchez, o a chiunque lo sostituisca nella carica dopo le elezioni del 23 luglio, di lasciarlo governare da solo, ad esempio astenendosi, al suo insediamento come primo ministro del Paese.

“Chiederò al leader del PSOE, chiunque sia, di lasciarmi governare, e se non lo farà, mi rivolgerò a ciascuno dei suoi “baroni” (i primi ministri regionali del PSOE) per convincerlo”, ha assicurato Feijóo.

Dopo la cocente sconfitta della sinistra spagnola alle elezioni regionali e comunali del 28 maggio, il PP ha concluso diversi patti con il VOX, tra cui Valencia, Estremadura e le isole Baleari.

Il PP e VOX governano insieme in Castiglia e León dal marzo 2022 in una difficile “coabitazione” politica.

Se il PP vincesse la corsa nazionale, farebbe pressione sul PSOE affinché non blocchi un’ipotetica investitura di Feijóo a primo ministro per evitare che debba concludere un patto con il VOX.

Tuttavia, fonti del PSOE citate dai media spagnoli hanno escluso l’ipotesi.

L’attuale strategia politica del PSOE e quella del suo ipotetico futuro alleato, la piattaforma di sinistra Sumar, è sfruttare la paura dell’estrema destra come arma elettorale per cercare di ottenere maggiori consensi.

Tra i suoi obiettivi, se salirà al potere, Núñez Feijóo prevede di avere un esecutivo con 14 portafogli, un vicepresidente donna e un ministro dell’Economia donna di cui non ha rivelato l’identità.

Nei primi tre mesi, Feijóo vuole ridurre le tasse, in particolare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPF) per coloro che guadagnano meno di 40.000 euro.

Inoltre, ha rivelato che non abrogherà le imposte sulle banche e sulle società energetiche, anche se abrogherà le imposte sui grandi patrimoni.

(Fernando Heller | EuroEFE.EURACTIV.es)