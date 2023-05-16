In Serbia, l’Austria spinge per un rapido allargamento dell’UE

Lunedì (15 maggio), durante una conferenza stampa a Belgrado con la sua controparte serba Tanja Miščević, la ministra austriaca per l’UE Karoline Edtstadler ha dichiarato che l’Unione europea non è completa senza i Balcani occidentali, sottolineando però che il Paese non dovrebbe eludere le sanzioni dell’UE contro la Russia.

Lunedì, Edtstadler si è recata in Serbia per discutere dei “necessari progressi nell’allargamento dell’UE, vista la guerra di aggressione in Ucraina”, come aveva spiegato prima del suo viaggio.

“Vogliamo un’Europa forte e unita, di cui anche la Serbia faccia parte e che difenda insieme a noi i valori dell’Unione europea”, ha dichiarato Edtstadler in una conferenza stampa congiunta con il ministro serbo per l’Europa, Tanja Miščević, secondo quanto riportato dall’APA.

Edtstadler ha incontrato la prima ministra Ana Brnabić a Belgrado. Secondo una conversazione telefonica con l’APA, Brnabić ha assicurato a Edtstadler che la Serbia sostiene pienamente i valori europei.

Nonostante sia un Paese candidato all’adesione, la Serbia non si è allineata alla politica estera dell’UE, come ad esempio sull’applicazione di sanzioni contro la Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Oltre a sottolineare il sostegno generale della Serbia all’Ucraina durante l’incontro, Edtstadler ha anche detto che Miščević ha espresso preoccupazione per la forte dipendenza della Serbia dalle importazioni di petrolio e gas russo.

Favorevole a rapidi progressi nell’allargamento dell’UE

Edtstadler ha insistito anche sui progressi nel dialogo della Serbia con il Kosovo.

Il continuo disaccordo tra la Serbia, ex repubblica jugoslava, e il Kosovo, ex provincia prima della dichiarazione di indipendenza nel 2008, ostacola i rispettivi percorsi di avvicinamento all’Unione europea.

L’Austria sostiene un rapido processo di allargamento dell’UE, ha sottolineato Edtstadler, aggiungendo che l’UE non sarebbe completa senza gli Stati dei Balcani occidentali. Ha poi aggiunto che anche i serbi devono essere informati dei progressi compiuti nell’allargamento dell’UE.

Nel frattempo, l’opinione pubblica austriaca è esitante nei confronti dell’espansione dell’UE, secondo un sondaggio della Società austriaca per la politica europea (ÖGfE), che dal 2010 raccoglie opinioni su questi temi.

La Bosnia-Erzegovina ha attualmente il tasso di approvazione più alto, pari al 29%, mentre il Kosovo ha il tasso più basso, pari al 16%. Tuttavia, rispetto a un sondaggio del luglio 2022, i tassi di approvazione di Serbia, Albania, Bosnia-Erzegovina e Turchia sono tutti aumentati.

Durante la sua visita, Edtstadler ha anche elogiato le relazioni bilaterali stabili tra Austria e Serbia, citando la loro vicinanza con un volo di 50 minuti da Vienna a Belgrado. L’Austria è uno dei principali investitori in Serbia, con oltre 400 aziende austriache che hanno creato 22.000 posti di lavoro. L’anno scorso il volume degli scambi commerciali ha raggiunto la cifra record di 1,93 miliardi di euro.

Durante la sua visita, la ministra austriaca dell’UE ha inteso anche rendere omaggio alle vittime di un recente attentato. Il Presidente del Parlamento austriaco Wolfgang Sobotka aveva visitato la Serbia e altri Paesi dei Balcani occidentali appena una settimana prima.

(Chiara Swaton | EURACTIV.de)