In Italia si discute ancora delle dichiarazioni di Salvini sulle elezioni russe, mentre la coalizione di governo è divisa sul bis di von der Leyen

Le dichiarazioni del leader di estrema destra Matteo Salvini sulle elezioni russe, secondo cui “quando il popolo vota ha sempre ragione”, hanno causato scompiglio nella coalizione di governo di destra, e molti ritengono che la Lega stia lottando per trovare il suo spazio politico nell’equilibrio di potere della coalizione dopo le elezioni europee di giugno.

Il legame tra la Lega e il partito di Vladimir Putin è oggetto di continue critiche. Se Salvini ha preso le distanze dal presidente russo dopo l’inizio della guerra in Ucraina, ciò non è bastato a incrinare davvero le relazioni con Mosca.

“In Russia hanno votato, ne prendiamo atto. Quando la gente vota ha sempre ragione, le elezioni sono sempre belle sia quando si vincono sia quando si perdono”, ha commentato Salvini a proposito della vittoria di Vladimir Putin alle elezioni russe che l’Occidente ha stroncato.

“Quando le perdo, cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta. Prendiamo atto del voto dei cittadini russi, sperando che il 2024 sia l’anno della pace”, ha aggiunto.

La Lega fa parte di una coalizione di governo guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia-ECR) e da Forza Italia di centro-destra. Il ministro degli Esteri di Forza Italia, Antonio Tajani, ha reagito dicendo che le affermazioni di Salvini non intaccano la coesione del governo.

“Ogni forza politica ha posizioni che possono essere diverse, ma non c’è una divergenza sostanziale: Il Parlamento è quello che conta, abbiamo sempre votato allo stesso modo e il centrodestra è coeso”, ha dichiarato Tajani a Radio 24. “Le elezioni [in Russia, ndr] sono state un’occasione per fare un passo indietro.

“Le elezioni [in Russia] sono state caratterizzate da pressioni forti e anche violente. Navalny è stato escluso da queste elezioni con un omicidio, abbiamo visto immagini di soldati nelle urne. Non mi sembra un’elezione che rispetti i criteri che noi rispettiamo”, ha detto Tajani.

Da quando è entrata a far parte del governo di destra, la Lega di Salvini ha affrontato sfide nei sondaggi e ora è in competizione con Forza Italia per ottenere almeno il 10% alle prossime elezioni europee.

D’altra parte, Fratelli d’Italia della Meloni sembra attirare sempre più elettori di destra.

Se i risultati della Lega saranno bassi, potrebbe perdere influenza e potere nella coalizione di governo.

“Sono convinto che arriveremo almeno alla doppia cifra”, dice Salvini, che non nasconde il suo obiettivo di superare il Movimento 5 Stelle dell’ex premier Giuseppe Conte.

“O vinciamo noi o è un problema”, ha detto di recente.

Battibecco su Ursula von der Leyen e le alleanze con l’UE

Una questione spinosa nella coalizione di governo italiana è il sostegno a un secondo mandato per Ursula von der Leyen, che proviene dalla stessa famiglia politica dell’UE (PPE) di Forza Italia e, secondo quanto riferito, gode anche del sostegno della Meloni.

A differenza dei suoi partner di coalizione di destra, Salvini si oppone a un secondo mandato di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione UE.

“Pensare che ai disastri dell’Europa possa porre rimedio la von der Leyen, co-responsabile di questi disastri, è come dire a chi ha il diabete ‘mangia lo zucchero filato che ti fa bene’. Non può essere il sistema che ha creato il problema a risolverlo, è ovvio”, ha detto Salvini.

Il leader della Lega invita anche i suoi alleati a non sostenere von der Leyen e a lavorare per avere una maggioranza di destra a Bruxelles, dove spera che il suo gruppo, Identità e Democrazia (ID), possa essere rilevante.

Salvini si è ripetutamente opposto a una maggioranza di sinistra nel prossimo Parlamento europeo, sostenendo che il centrodestra dell’UE dovrebbe cercare maggioranze a destra.

“Se qualcuno del centrodestra preferisce la poltrona, il politicamente corretto e il compromesso con i socialisti a un centrodestra unito, non farà un dispetto a Salvini o alla Lega, ma danneggerà l’Italia”, ha aggiunto il leader leghista, sottolineando che tra Macron (Renew) e Le Pen (ID), sceglierà sempre la seconda.

Da parte sua, il PPE a Bruxelles ha escluso qualsiasi collaborazione con l’estrema destra, come il partito di Marine Le Pen, ma è aperto agli “elementi sani” che sosterranno le linee rosse del centrodestra dell’UE: pro UE, pro Ucraina, pro Stato di diritto.

(Federica Pascale | Euractiv.it – A cura di Sarantis Michalopoulos | Euractiv.com)

Leggi qui l’articolo originale.