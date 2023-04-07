In Cina, il presidente Macron “strappa” accordi commerciali a Xi Jinping

Durante la visita del presidente Emmanuel Macron a Xi Jinping, Francia e Cina hanno firmato diversi accordi economici che coinvolgono importanti aziende in settori come trasporti, energia, agricoltura, cultura e scienza.

Macron è arrivato in Cina mercoledì insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen; con loro erano presenti anche oltre 50 dirigenti d’azienda francesi provenienti da diversi settori.

Euractiv ha appreso da un documento dell’Eliseo, che Francia e Cina avrebbero discusso e persino firmato diversi accordi relativi a settori produttivi chiave, come trasporti, energia, agricoltura, cultura e scienza.

Uno degli accordi più importanti firmati con la Cina prevede la creazione di una nuova linea di assemblaggio Airbus nello stabilimento di Tianjin, in modo che l’azienda possa raddoppiare la propria capacità produttiva di modelli A320. La nuova linea dovrebbe essere pienamente operativa nel 2025.

Anche l’azienda energetica francese Edf ha rinnovato l’accordo con il leader cinese del settore nucleare Cgn – firmato nel 2007 – che consente la costruzione di nuove centrali nucleari.

Sul versante agricolo, la società di gestione delle acque e dei rifiuti Suez si è aggiudicata un contratto per un progetto di desalinizzazione dell’acqua di mare.

L’Oréal, l’azienda leader mondiale nel settore della cosmesi, ha inoltre siglato un accordo di partnership triennale con l’azienda cinese di e-commerce Alibaba sul tema del “consumo sostenibile”.

Allo stesso tempo, Macron e il presidente cinese Xi Jinping si sono accordati anche su questioni che attengono alla cultura.

Secondo uno degli accordi, il Museo del Palazzo della Città Proibita di Pechino organizzerà, in collaborazione con la Reggia di Versailles, una mostra intitolata “La Reggia di Versailles e la Città Proibita, scambi tra Francia e Cina nel XVIII secolo”. Inizialmente prevista per il 2020, questa mostra era stata rinviata a causa della pandemia.

I due Paesi hanno anche espresso il desiderio di facilitare l’ottenimento di visti per la mobilità di studenti e insegnanti che lavorano in campo scientifico.

“Ometterei qualcosa se non menzionassi anche l’attività dell’Agenzia francese per lo sviluppo, che si sta concentrando sulla lotta al cambiamento climatico in Cina, attingendo alle competenze delle nostre aziende”, ha detto Macron in una dichiarazione congiunta con il suo omologo cinese giovedì.

Nel frattempo, la presidente von der Leyen ha dichiarato che le relazioni commerciali Ue-Cina sono sempre più squilibrate.

“L’Ue sta diventando più vigile nel proteggere i suoi interessi e le sue dipendenze per garantire condizioni di parità”, ha dichiarato la von der Leyen ai giornalisti a Pechino.

Macron lascerà la Cina venerdì.

(Clara Bauer-Babef, Charles Szumski | EURACTIV.fr e Reuters)