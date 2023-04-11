Immigrazione: L’Italia dichiara lo stato di emergenza nazionale

L’Italia ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per 6 mesi a seguito dell’eccezionale incremento dei flussi migratori attraverso le rotte del Mediterraneo.

Martedì (11 aprile) il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo Stato di emergenza nazionale in materia di immigrazione su proposta del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci (FDI/ECR). La decisione arriva dopo un incontro tra Musumeci e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Lo stato di emergenza avrà una durata di 6 mesi e sarà finanziato con un primo finanziamento di 5 milioni di euro.

“Sia chiaro, non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo ad un intervento consapevole e responsabile dell’Unione europea”, ha dichiarato il ministro Musumeci dopo la delibera del governo.

“C’è una condizione di assoluta emergenza. Non è un fatto nuovo (…) È un problema che è destinato a non esaurirsi per almeno i prossimi dieci anni”, aveva dichiarato il ministro a Radio Anch’io, sottolineando l’esigenza di “neutralizzare la mafia degli scafisti”.

Lo scorso febbraio, il Parlamento italiano ha approvato il cosiddetto ‘Codice di condotta per le Ong’ – un decreto governativo che stabilisce un codice di condotta per le navi che intervengono in soccorso dei migranti – nonostante le critiche delle Nazioni Unite e dei gruppi umanitari.

Naufragio migranti: l'Italia chiede aiuto all'Ue L’Unione europea deve assumersi “responsabilità concrete” nella gestione della migrazione, ha dichiarato il Presidente Sergio Mattarella dopo il naufragio di un barcone di migranti in arrivo dalla Turchia.

Il mare agitato ha fatto a pezzi l’imbarcazione precaria che dalla Turchia puntava …

I flussi migratori degli ultimi mesi hanno messo in difficoltà le strutture dello Stato, afferma Musumeci, che ha invitato a un “approccio responsabile” nei confronti dei migranti e i loro diritti.

In particolare, il ministro ha evidenziato la difficoltà nel gestire i flussi da parte delle isole – Lampedusa così come tutta la costa sud della Sicilia – che sono in affanno con hotspot di prima accoglienza costantemente al collasso.

Il fine settimana di Pasqua è stato intenso, con barche in avaria e migranti in mare. Sono state circa 2.000 le persone salvate, mentre sono in corso le operazioni di salvataggio di altri 1.200. Stanno partecipando alle operazioni di Ricerca e Soccorso (Sar) sia i mezzi aerei della Guardia Costiera che di Frontex.

“Sono ancora in atto le operazioni di soccorso nel mar Ionio”, scrive su Twitter la Guardia Costiera riferendosi a due barconi – uno con 800 e l’altro con 400 migranti a bordo – intercettati ieri ad oltre cento miglia a sud est della Sicilia. Le due imbarcazioni sono scortate verso la costa a causa delle condizioni meteo proibitive.

Secondo i dati del Viminale, dal 1° gennaio all’11 aprile sono sbarcati 31.292 migranti. Nello stesso periodo dei due anni precedenti gli arrivi erano stati nettamente inferiori: 7.928 nel 2022 e 8.505 nel 2021.