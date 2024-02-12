Il “Triangolo di Weimar” si riattiva alla luce del potenziale ritorno di Trump e della minaccia russa alla NATO

I ministri degli Esteri del cosiddetto “Triangolo di Weimar”, l’accordo franco-tedesco-polacco si incontreranno lunedì fuori Parigi per una “riunione di lavoro”, temi principali all’ordine del giorno i rischi per l’europea derivanti dalla possibile rielezione di Trump a novembre e il monito dei militari sulla potenziale minaccia russa alla NATO.

Il ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné ha invitato i suoi omologhi tedesco e polacco, Annalena Baerbock e Radosław Sikorski, a discutere di pace e sicurezza, sovranità dell’UE e questioni di solidarietà a Saint-Cloud lunedì pomeriggio.

Nell’attuale contesto internazionale instabile, è giunto il momento che il gruppo del “Triangolo di Weimar” dia una seconda spinta alla solidarietà dell’UE, a pochi mesi dalle elezioni europee di giugno, hanno dichiarato venerdì (9 febbraio) i funzionari degli affari esteri francesi.

Il “Triangolo di Weimar” è una coalizione regionale informale che riunisce Francia, Germania e Polonia. Creato per la prima volta nel 1991, si è riunito regolarmente, anche se la sua gravitazione politica è andata scemando da quando il partito euroscettico Diritto e Giustizia (PiS) è entrato in carica nel 2016, e i successivi incontri non sono riusciti a portare a un serio rilancio del formato.

Tuttavia, il nuovo governo Tusk, favorevole all’UE, che ha preso le redini a dicembre, potrebbe dare “nuovo slancio” a questa coalizione, hanno dichiarato i diplomatici francesi.

“Il rilancio di questo formato di scambio è una buona notizia”, ha dichiarato la settimana scorsa a Berlino il primo ministro francese Gabriel Attal. “Segna il ritorno della Polonia al centro degli affari dell’UE”.

“Vogliamo lavorare su questo insieme alla Francia nel Triangolo di Weimar. Ora con ancora più forza e vigore”, ha detto Baerbock a Berlino la scorsa settimana, mentre il polacco Sikorski ha confermato che la coalizione dovrebbe tornare alla ribalta dopo “essere stata dimenticata negli ultimi anni”.

Séjourné ha dedicato la sua prima visita ufficiale all’Ucraina, alla Germania e alla Polonia – per fare di questa coalizione regionale il cuore del futuro processo decisionale dell’UE.

Il ritorno di Trump?

I colloqui di lunedì dovrebbero includere innanzitutto i modi per aumentare il sostegno militare collettivo all’Ucraina, anche attraverso una riforma del Fondo europeo per la pace (EPF), il meccanismo di finanziamento fuori bilancio dell’UE utilizzato per rimborsare gli Stati membri per le loro forniture di armi all’Ucraina.

Secondo i funzionari degli affari esteri francesi, ciò dovrebbe sostenere ulteriori acquisizioni congiunte di armi e munizioni da parte di aziende dell’UE, che sta lottando per raggiungere l’obiettivo di un milione di munizioni per l’Ucraina.

Nel frattempo, la possibilità di un nuovo ciclo di debito comune dell’UE per sostenere la difesa dell’Ucraina potrebbe far parte delle discussioni, dopo che l’opzione è stata richiesta da diversi leader dell’UE, tra cui Macron, il primo ministro estone Kaja Kallas e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel,

Anche la sovranità europea sarà tra i punti chiave dell’agenda, soprattutto perché la potenziale vittoria di Trump alle elezioni presidenziali statunitensi di novembre potrebbe avere un impatto negativo sui futuri aiuti all’Ucraina e sulla stabilità della NATO, dando all’UE un ulteriore impulso a consolidare le proprie politiche.

I colloqui avverranno anche dopo che, sabato (10 febbraio), Trump ha ribadito che non interverrebbe se la Russia attaccasse i membri della NATO. “Anzi, li incoraggerei a fare quello che diavolo vogliono”, ha detto, con la motivazione che, secondo lui, pagano troppo poco per la loro difesa.

“Dobbiamo prepararci a tutti gli scenari”, ha dichiarato Séjourné al quotidiano francese Ouest-France domenica.

“Possiamo sempre convincere [un governo repubblicano guidato da Trump]. E saremo ancora più convincenti se ci poniamo su un piano di parità, in modo da essere rispettati. Dobbiamo essere militarmente più potenti”.

Nel frattempo, gli alti funzionari militari europei hanno avvertito di ritenere che la Russia potrebbe tentare di minare la NATO nel prossimo decennio.

Tra gli altri temi in agenda, la pace in Medio Oriente e le relazioni UE-Africa.

Qui l’articolo originale.

(Nick Alipour ha contribuito al servizio).

(Théo Bourgery-Gonse | Euractiv.fr)

[A cura di Alexandra Brzozowski | Euractiv.com]