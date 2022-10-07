Il Regno Unito ha chiesto che non ci siano bandiere dell’Ue all’incontro di Praga

Diversi leader dell’Ue hanno concluso che la prima riunione della Comunità politica europea, tenutasi giovedì a Praga, è stata un successo.

Tuttavia, per arrivare a questo risultato, il castello che ospitava l’evento ha dovuto sbarazzarsi delle bandiere dell’Ue su richiesta del Regno Unito, mentre la leadership dell’Ue con sede a Bruxelles ha dovuto rendere la sua presenza il più “discreta” possibile.

Inoltre, la Grecia e la Turchia non hanno rispettato la linea di comunicazione concordata sul ‘mostrare unità’, dato che i loro leader hanno avuto un battibecco durante la cena.

Il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, ha definito l’incontro dei 43 leader europei un successo e ha condiviso il suo ottimismo per il futuro del format.

“Il nostro compito comune era quello di creare una piattaforma informale dove poter cooperare, condividere idee e sviluppare soluzioni per riportare pace e prosperità in Europa. E credo che ci siamo riusciti”, ha dichiarato durante la conferenza stampa finale.

Il concetto di ‘Comunità politica europea’ ha suscitato una serie di dubbi da parte dei Paesi candidati all’Ue, che temevano che la comunità potesse essere considerata un’alternativa alla piena adesione.

Tuttavia, Fiala ha respinto tali preoccupazioni: “Non vogliamo sostituire i formati di cooperazione esistenti”.

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha inizialmente presentato l’idea e l’attuale presidenza della Repubblica Ceca dell’Ue ha offerto Praga come capitale ospitante per il primo vertice.

Nascondere il concetto di Ue

L’incontro è stato preparato congiuntamente dalla presidenza ceca, dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e da Emmanuel Macron. Tuttavia, i diplomatici della presidenza ceca hanno sottolineato che “non ha nulla a che fare con l’Ue stessa”.

Infatti, nel castello di Praga, dove si è svolto l’incontro, non c’erano bandiere dell’Ue, come richiesto dalla premier britannica Liz Truss, che ha partecipato all’incontro. L’Ue era comunque rappresentata da Michel, che ha anche presieduto la cena informale.

Anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha partecipato agli incontri, ma non ha avuto un ruolo formale.

“Non ha tenuto alcun discorso durante il programma ufficiale, ha solo partecipato all’evento e ha avuto alcuni incontri bilaterali”, ha dichiarato un diplomatico della Repubblica Ceca a Euractiv.cz.

Secondo Fiala, l’Europa ha bisogno di uno spazio per uno scambio informale di idee, indipendentemente dall’appartenenza o meno all’Ue. “Anche il fatto che tutti i leader europei abbiano trascorso una giornata insieme in un unico luogo e che si stiano svolgendo decine di incontri bilaterali è un vantaggio”, ha aggiunto.

Fiala ha anche informato che la Comunità politica europea non sarà istituzionalizzata e che non ci saranno conclusioni formali del vertice.

Erdoğan e Mitsotakis bisticciano a cena

Durante la giornata, Macron ha tenuto a sottolineare che l’incontro ha trasmesso un messaggio di unità.

Ma i media greci hanno riferito che a cena il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, ha avuto un battibecco con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, sulla recente escalation nel Mediterraneo orientale.

I media greci hanno riferito che Erdoğan ha preso la parola durante la cena per accusare Atene di azioni provocatorie che hanno aggravato le tensioni regionali.

Mitsotakis avrebbe risposto dicendo che Ankara dovrebbe smettere di mettere in discussione la sovranità delle isole greche, e che Erdoğan dovrebbe dare priorità al dialogo senza retorica estrema, come fanno i leader responsabili.

In una conferenza stampa dopo la cena, Erdoğan si è attenuto alla sua retorica incendiaria: “Ho pronunciato un discorso durante l’incontro e un signore [Mitsotakis] si è sentito a disagio […] Ha detto che stiamo usando un linguaggio duro anche se non è così”.

“Ora non abbiamo nulla di cui parlare con la Grecia”, ha aggiunto.

Di recente, Erdoğan ha scatenato forti reazioni ad Atene quando ha invitato la Grecia a smettere di “militarizzare” le isole greche confinanti con la Turchia, perché altrimenti le forze militari turche potrebbero arrivare “di notte”.

Alla domanda se questo significhi che la Turchia potrebbe attaccare la Grecia, Erdoğan ha risposto al giornalista: “Ha capito bene. A qualsiasi Paese che ci infastidisce e ci attacca, la nostra risposta è ‘potremmo arrivare all’improvviso una notte'”. Questo è il modo in cui dovrebbero saperlo e capirlo. Dal momento che lei l’ha capito in questo modo, anche loro l’hanno capito in questo modo”.

>>Leggi tutto: La Turchia mette in discussione il territorio europeo