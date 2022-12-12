Il ‘Qatargate’ rimescola le carte in vista delle elezioni greche

Un’indagine delle autorità belghe sulla presunta corruzione tra i ‘padroni di casa’ dei Mondiali di calcio, il Qatar, e i membri del Parlamento europeo, che ha portato all’arresto dell’europarlamentare greca e vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, ha provocato un terremoto politico ad Atene in vista delle cruciali elezioni del prossimo anno.

Venerdì la polizia belga ha effettuato almeno 16 perquisizioni che hanno portato a cinque arresti per “presunti reati di associazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro” e al sequestro di 600.000 euro in contanti, oltre a telefoni e computer.

Kali, membro del Movimento socialista panellenico (Pasok), affiliata ai Socialisti e Democratici (S&D) al Parlamento europeo, è stata arrestata ed è stata espulsa da entrambi i gruppi.

Soprannominato “Qatargate”, lo scandalo è scoppiato nel contesto di un altro, una serie di intercettazioni in corso, il cosiddetto “Watergate greco”, che ha avvelenato la politica greca e creato un’atmosfera tossica nel Paese.

Scontro con il partito di governo Nuova Democrazia

“Non scenderò a compromessi con chi danneggia il partito”, ha dichiarato il leader del Pasok Nikos Androulakis, che è stato la prima vittima dello scandalo dopo che il suo telefono è stato intercettato dai servizi segreti greci.

Per prendere le distanze da Kaili, Androulakis ha detto che dalla sua elezione alla presidenza del partito, la donna ha agito come un “cavallo di Troia” del partito di governo Nuova Democrazia (PPE).

“Nuova Democrazia l’ha usata come cavallo di Troia […], e ora fanno finta di non conoscerla”, ha detto Androulakis.

Il partito Nuova Democrazia ha reagito con forza, accusando il leader del Pasok di “audacia politica”.

“È inconcepibile che Androulakis affermi che le rivelazioni sulla signora Eva Kaili, europarlamentare del Pasok, non pesino su di lui e sul suo partito, ma su Nuova Democrazia!”, ha dichiarato il portavoce del governo greco Giannis Oikonomou.

Una convivenza difficile

I rapporti tra Kaili e Androulakis non sono stati facili.

Quando si è scoperto che il telefono di Androulakis era stato messo sotto controllo, lei ha cercato di minimizzare la questione e ha espresso opinioni che si discostavano dalla linea del partito.

Uno di questi casi è stata una risoluzione sul Qatar e i Mondiali di calcio, in cui ha affermato che il Qatar è un “leader nei diritti del lavoro”.

La Coppa del Mondo di oggi dimostra come la diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un Paese con riforme che hanno ispirato il mondo arabo”. L’OIL (Organizzazione internazionale del Lavoro) ha dichiarato che il Qatar è un paese all’avanguardia in materia di diritti del lavoro.

Androulakis ha reagito dicendo che si trattava di opinioni personali che non riflettevano in alcun modo la posizione del Pasok e di S&D.

Un altro esempio è stato quando l’europarlamentare greca ha rotto la linea di S&D per la selezione del prossimo segretario del Parlamento europeo e ha votato a favore del candidato del centrodestra del PPE, Alessandro Chiocchetti.

Euractiv Grecia ha riferito lo scorso settembre che, dopo il voto, si è svolta una riunione a porte chiuse di S&D in cui i parlamentari socialisti si sono scagliati contro di lei per la sua posizione.

Facendo riferimento allo scontro tra Nuova Democrazia e Pasok sul caso di Kaili, Dimitris Papadimoulis, vicepresidente del Parlamento europeo e capo del gruppo di sinistra Syriza (Sinistra UE), ha detto che “entrambi hanno ragione e hanno una parte di responsabilità”.

Ma ha aggiunto che tutto dimostra che lei si sentiva e operava più vicino al PPE che ai socialisti.

“Purtroppo l’S&D, pur essendo a conoscenza di queste intenzioni, l’ha scelta per uno dei cinque posti di vicepresidenza a cui aveva diritto”, ha dichiarato a Euractiv.

Papadimoulis ha aggiunto che prima dell’elezione dei vertici dell’Assemblea dell’Ue, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis aveva anche “pubblicizzato” di aver fatto personalmente campagna per l’elezione di Kaili a vicepresidente.

Per l’europarlamentare di Renew Europe Giorgos Kyrtsos, da un certo punto in poi Kaili non è riuscita a trovare un accordo con Androulakis.

Ha raccontato a Euractiv che nei corridoi dell’Unione Europea si è avuta l’impressione che si stesse preparando a passare a Nuova Democrazia, dato che il leader del Pasok non aveva intenzione di inserirla nella lista per le prossime elezioni europee.

“A un certo punto, Kaili ha detto che dobbiamo molto al Qatar perché ha influenzato positivamente la Turchia […] il Qatar è uno dei principali sponsor della Turchia ed è in realtà uno dei Paesi che sostengono la presenza della Turchia in Libia”, ha osservato.

“Era ovvio che qualcosa non andava, e che lei aveva preso la strada sbagliata in relazione al Qatar”, ha detto Kyrtsos.

L’impatto sulle elezioni

Dopo lo scontro con Nuova Democrazia sul “Qatargate”, il leader del Pasok Androulakis ha dichiarato che il partito deve rimanere unito e spingere per un cambiamento “progressista” per rovesciare l’establishment del Paese.

“Queste idee progressiste manderanno Nuova Democrazia all’opposizione e creeranno un governo progressista con il Pasok come protagonista”, ha detto Androulakis.

È la prima volta che il leader del Pasok esclude pubblicamente una collaborazione post-elettorale con Nuova Democrazia.

Le elezioni sono previste per il 2023, ma si moltiplicano le voci secondo cui il Paese potrebbe andare incontro a elezioni lampo.

Le elezioni si svolgeranno sulla base di una nuova legge elettorale e, secondo i sondaggi, solo una coalizione di partiti sarà in grado di formare un governo.

Attualmente, Nuova Democrazia è in testa ai sondaggi, seguita dalla sinistra di Syriza e dal Pasok, con quest’ultimo che dovrebbe svolgere il ruolo di kingmaker.

Il principale partito di opposizione Syriza ha chiesto che le forze politiche progressiste del Paese uniscano le forze contro i conservatori.

“I socialisti dell’Ue vogliono ovviamente un governo progressista in Grecia con la cooperazione del più grande partito della sinistra allargata [Syriza], con il più piccolo partito del centro-sinistra [Pasok]. Questo è ciò che vorrebbero, è ovvio”, ha detto il leader di Syriza Alexis Tsipras a Euractiv in un’intervista del giugno scorso.