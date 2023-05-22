Il prossimo G7 in Puglia porrà al centro il Sud del mondo

Si è concluso domenica il G7 ad Hiroshima, in Giappone, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata l’unica leader donna insieme al capo della commissione UE Ursula von der Leyen.

Prima dell’inizio del vertice, Meloni ha avuto un incontro bilaterale con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, visto che il Giappone passerà il testimone della presidenza del G7 proprio all’Italia. Le due nazioni hanno recentemente elevato i rapporti bilaterali al rango di partenariato strategico.

Durante l’ultima conferenza stampa da Hiroshima, Meloni ha annunciato che sarà la regione Puglia ad ospitare il vertice nel 2024, dopo le elezioni europee previste per il 9-10 giugno. Una terra, la Puglia, definita dalla premier come “simbolo di dialogo tra Occidente e Oriente”.

Sarà un vertice “nel quale il Sud del mondo sarà centrale”, ha dichiarato Meloni.

“È una grande responsabilità per l’Italia, ma saremo all’altezza del compito”, ha detto la premier, che nella sessione dedicata al ‘Sud globale’ ha sottolineato l’importanza del ruolo del Mare, caro al governo Meloni tanto da aver istituito un ministero ad hoc.

“È un tema che dobbiamo seguire con grande intelligenza, che dobbiamo gestire e che dobbiamo affrontare in maniera strategica e coesa”, ha detto Meloni, enfatizzando l’aspetto economico e commerciale ma anche quello culturale.

“Il mare è parte della nostra cultura, della nostra visione del mondo. Le nostre democrazie sono nate e cresciute come nazioni marittime. La scoperta e l’apertura di nuove rotte marittime hanno sempre portato con sé grandi mutamenti storici e sociali”, ha aggiunto la premier.

In occasione dell’incontro con i capi di Stato e di governo, Meloni ha anticipato le priorità del prossimo vertice: rispetto delle regole internazionali a tutela dell’Ucraina, trattato di non proliferazione nucleare, sicurezza energetica ed economica, flussi migratori e un’attenzione particolare per l’Africa “su cui c’è stata colpevole dimenticanza”.

Meloni si è espressa favorevolmente rispetto all’adesione dell’Unione Africana al G20 e ha definito l’approccio auspicato in riferimento all’Africa come “non predatorio” ma piuttosto un partenariato di reciproco vantaggio.

La premier ha dovuto lasciare il vertice in anticipo rispetto agli altri leader per rientrare in Italia e seguire da vicino l’emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, presente al vertice, ha detto che l’UE “è pronta a fornire sostegno in ogni modo possibile” per riparare ai danni causati dall’alluvione.

Faccia a faccia con i leader

Meloni è stata la prima leader ad incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha partecipato al G7 come ospite. Una nuova occasione per ribadire il sostegno “a 360 gradi” dell’Italia, che sta valutando di entrare nella jet coalition europea per l’Ucraina.

“Noi non disponiamo di F16 per cui difficilmente possiamo partecipare al progetto: si parla di un eventuale addestramento di piloti ucraini, una decisione che non abbiamo ancora preso e che valutiamo con gli alleati”, ha detto Meloni.

Mano nella mano con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Meloni sottolinea plasticamente la sua posizione fortemente filoatlantica. Colloqui positivi anche con il primo ministro britannico Rishi Sunak e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Rispetto alla Francia, dopo l’ennesima crisi diplomatica, il vertice è stata un’ulteriore occasione di dialogo tra il presidente Emmanuel Macron e la premier Meloni, che aveva bollato le critiche ricevute da esponenti politici vicini a Macron come un regolamento di conti interno a cui non era interessata.

Critiche invece dal presidente canadese Justin Trudeau, che si è detto preoccupato per le posizioni che l’Italia sta assumendo in merito ai diritti LGBTQ. Una posizione “sorprendente”, riferiscono fonti italiane, visto che il tema non era in agenda per il bilaterale con l’Italia. Dopo le rassicurazioni di Meloni, riferiscono le stesse fonti, i due leader sono passati velocemente ad altri temi.